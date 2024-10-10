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    Алькарасу понадобится дополнительный сет в матче с Махачем?

    Алькарас — Махач. Ставка (к. 1.92) и прогноз на «Мастерс» в Шанхае 10 октября 2024 года

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    Карлос Алькарас
    Испанец Карлос Алькарас сыграет против чеха Томаша Махача в четвертьфинале «Мастерса» в Шанхае (Китай). Матч пройдет 10 октября, начало — в 09:00 мск. Ставка и прогноз на матч Алькарас — Махач, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Шанхай. Мужчины 10 Октября 2024 года

    Карлос Алькарас

  • Испания
    •  Карлос Алькарас 05:00 Томаш Махац (Чехия)

    Томаш Махац (Чехия)

  • Шанхай. Мужчины
    •

    Алькарас

    Как и ожидалось, Карлос спокойно прошел предыдущие раунды. На текущем турнире он пока не проиграл ни сета.

    В четвертом круге Алькарас одержал победу над Гаэлем Монфисом — 6:4, 7:5.

    До разгрома все-таки не дошло, но испанец все равно контролировал ситуацию, шикарно играл на своей подаче и сделал по брейку в каждом сете.

    В остальных матчах на шанхайском «тысячнике» Алькарас выиграл у китайцев Цзюньчэна Шана и Ибина Ву.

    Прогнозы на теннис

    Победная серия Карлитоса составляет уже 12 матчей. На этом отрезке он проиграл лишь два сета.

    Махач

    Томаш тем временем второй раз в сезоне дошел до четвертьфинала на «Мастерсе». Первый был в конце марта в Майами — здесь он уступил в 1/4 итальянцу Яннику Синнеру.

    Как и Алькарас, чех тоже попал в число сеяных и начал в Шанхае сразу со второго круга.

    В первом матче Махач одержал волевую победу над испанцем Алехандро Давидовичем-Фокиной, после чего остановил австралийца Александра Вукича.

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    В четвертом раунде Махач второй раз за последние две недели выиграл у Томми Пола — 3:6, 6:4, 6:3. В конце сентября он выиграл у американца на турнире в Токио.

    На следующей неделе 23-летний Махач дебютирует в топ-30.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Алькараса в этом матче можно поставить за 1.10, победу Махача букмекеры предлагают за 6.90.

    Прогноз: месяц назад Карлос встречался с Томашем в рамках Кубка Дэвиса. Чех в том матче забрал первый сет на тай-брейке, но из-за травмы почти без борьбы отдал вторую партию, а перед началом третьей и вовсе снялся.

    В общем, Махач точно знает, что нужно делать, есть ощущение, что на этот раз он не сможет удивить одного из главных фаворитов турнира.

    Рекомендуемая ставка: победа Алькараса + тотал геймов меньше 20,5 за 1.92.

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    Алькарас — Махач: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 10.10.2024. Прогнозы на теннис. Алькарасу понадобится дополнительный сет в матче с Махачем?
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