Карлос Алькарас
Томаш Махац (Чехия)
Алькарас
Как и ожидалось, Карлос спокойно прошел предыдущие раунды. На текущем турнире он пока не проиграл ни сета.
В четвертом круге Алькарас одержал победу над Гаэлем Монфисом — 6:4, 7:5.
До разгрома все-таки не дошло, но испанец все равно контролировал ситуацию, шикарно играл на своей подаче и сделал по брейку в каждом сете.
В остальных матчах на шанхайском «тысячнике» Алькарас выиграл у китайцев Цзюньчэна Шана и Ибина Ву.
Победная серия Карлитоса составляет уже 12 матчей. На этом отрезке он проиграл лишь два сета.
Махач
Томаш тем временем второй раз в сезоне дошел до четвертьфинала на «Мастерсе». Первый был в конце марта в Майами — здесь он уступил в 1/4 итальянцу Яннику Синнеру.
Как и Алькарас, чех тоже попал в число сеяных и начал в Шанхае сразу со второго круга.
В первом матче Махач одержал волевую победу над испанцем Алехандро Давидовичем-Фокиной, после чего остановил австралийца Александра Вукича.
В четвертом раунде Махач второй раз за последние две недели выиграл у Томми Пола — 3:6, 6:4, 6:3. В конце сентября он выиграл у американца на турнире в Токио.
На следующей неделе 23-летний Махач дебютирует в топ-30.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Алькараса в этом матче можно поставить за 1.10, победу Махача букмекеры предлагают за 6.90.
Прогноз: месяц назад Карлос встречался с Томашем в рамках Кубка Дэвиса. Чех в том матче забрал первый сет на тай-брейке, но из-за травмы почти без борьбы отдал вторую партию, а перед началом третьей и вовсе снялся.
В общем, Махач точно знает, что нужно делать, есть ощущение, что на этот раз он не сможет удивить одного из главных фаворитов турнира.
Рекомендуемая ставка: победа Алькараса + тотал геймов меньше 20,5 за 1.92.