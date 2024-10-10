Испанец Карлос Алькарас сыграет против чеха Томаша Махача в четвертьфинале «Мастерса» в Шанхае (Китай). Матч пройдет 10 октября, начало — в 09:00 мск. Ставка и прогноз на матч Алькарас — Махач, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Алькарас

Как и ожидалось, Карлос спокойно прошел предыдущие раунды. На текущем турнире он пока не проиграл ни сета.

В четвертом круге Алькарас одержал победу над Гаэлем Монфисом — 6:4, 7:5.

До разгрома все-таки не дошло, но испанец все равно контролировал ситуацию, шикарно играл на своей подаче и сделал по брейку в каждом сете.

В остальных матчах на шанхайском «тысячнике» Алькарас выиграл у китайцев Цзюньчэна Шана и Ибина Ву.

Прогнозы на теннис

Победная серия Карлитоса составляет уже 12 матчей. На этом отрезке он проиграл лишь два сета.

Махач

Томаш тем временем второй раз в сезоне дошел до четвертьфинала на «Мастерсе». Первый был в конце марта в Майами — здесь он уступил в 1/4 итальянцу Яннику Синнеру.

Как и Алькарас, чех тоже попал в число сеяных и начал в Шанхае сразу со второго круга.

В первом матче Махач одержал волевую победу над испанцем Алехандро Давидовичем-Фокиной, после чего остановил австралийца Александра Вукича.

В четвертом раунде Махач второй раз за последние две недели выиграл у Томми Пола — 3:6, 6:4, 6:3. В конце сентября он выиграл у американца на турнире в Токио.

На следующей неделе 23-летний Махач дебютирует в топ-30.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Алькараса в этом матче можно поставить за 1.10, победу Махача букмекеры предлагают за 6.90.

Прогноз: месяц назад Карлос встречался с Томашем в рамках Кубка Дэвиса. Чех в том матче забрал первый сет на тай-брейке, но из-за травмы почти без борьбы отдал вторую партию, а перед началом третьей и вовсе снялся.

В общем, Махач точно знает, что нужно делать, есть ощущение, что на этот раз он не сможет удивить одного из главных фаворитов турнира.

Рекомендуемая ставка: победа Алькараса + тотал геймов меньше 20,5 за 1.92.