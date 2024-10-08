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    У Анисимовой будут проблемы в игре с Букшей?

    Анисимова — Букша. Ставка (к. 2.02) и прогноз на турнир в Ухане 8 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на Анисимова — Букша
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    Аманда Анисимова
    Американка Аманда Анисимова сыграет против испанки Кристины Букши в первом круге турнира WTA 1000 в Ухане (Китай). Матч пройдет 8 октября, начало — в 07:30 мск. Ставка и прогноз на матч Анисимова — Букша, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Анисимова

    Аманда наконец-то справилась со всеми проблемами и снова регулярно участвует в турнирах.

    Более того, не так давно американка вернулась в топ-40. Эту неделю она проводит в статусе 39-й ракетки мира.

    Лучшим результатом Анисимовой в этом сезоне пока остается выход в финал «тысячника» в Торонто. В четвертьфинале она обыграла Арину Соболенко со счетом 6:4, 6:2.

    Были, конечно, и неудачи: например, Анисимова проиграла Циньвэнь Чжэн в первом круге Открытого чемпионата США.

    Прогнозы на теннис

    Также интересно, что на прошлой неделе Аманда уступила китаянке в четвертом круге престижного турнира в Пекине.

    Букша

    Кристина пробилась в основную сетку через квалификацию, при этом не отдав ни сета.

    В решающем раунде отбора испанская теннисистка разгромила француженку Клару Бюрель — 6:2, 6:0.

    Но сейчас надо обратить внимание, в первую очередь, на ее недавнее выступление в Пекине. Здесь Букша дошла до четвертого раунда, остановив Людмилу Самсонову и Элизу Мертенс. Дальше было поражение от будущей финалистки Каролины Муховой.

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    Правда, это был всего лишь второй случай в сезоне, когда Букша выиграла два матча подряд на уровне основной сетки WTA.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Анисимову в этом матче можно поставить за 1.25, победу Букши букмекеры предлагают за 3.94.

    Прогноз: все-таки считаем, что атлетичная Аманда не станет драматизировать в предстоящем матче. Скорее всего, американке хватит двух сетов для выхода в следующий раунд.

    Рекомендуемая ставка: победа Анисимовой с форой по геймам (-5,5) за 2.02.

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    Анисимова — Букша: прогноз, ставка (2.02), статистика, коэффициенты матча 08.10.2024. Прогнозы на теннис. У Анисимовой будут проблемы в игре с Букшей?
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