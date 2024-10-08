Анисимова
Аманда наконец-то справилась со всеми проблемами и снова регулярно участвует в турнирах.
Более того, не так давно американка вернулась в топ-40. Эту неделю она проводит в статусе 39-й ракетки мира.
Лучшим результатом Анисимовой в этом сезоне пока остается выход в финал «тысячника» в Торонто. В четвертьфинале она обыграла Арину Соболенко со счетом 6:4, 6:2.
Были, конечно, и неудачи: например, Анисимова проиграла Циньвэнь Чжэн в первом круге Открытого чемпионата США.
Также интересно, что на прошлой неделе Аманда уступила китаянке в четвертом круге престижного турнира в Пекине.
Букша
Кристина пробилась в основную сетку через квалификацию, при этом не отдав ни сета.
В решающем раунде отбора испанская теннисистка разгромила француженку Клару Бюрель — 6:2, 6:0.
Но сейчас надо обратить внимание, в первую очередь, на ее недавнее выступление в Пекине. Здесь Букша дошла до четвертого раунда, остановив Людмилу Самсонову и Элизу Мертенс. Дальше было поражение от будущей финалистки Каролины Муховой.
Правда, это был всего лишь второй случай в сезоне, когда Букша выиграла два матча подряд на уровне основной сетки WTA.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Анисимову в этом матче можно поставить за 1.25, победу Букши букмекеры предлагают за 3.94.
Прогноз: все-таки считаем, что атлетичная Аманда не станет драматизировать в предстоящем матче. Скорее всего, американке хватит двух сетов для выхода в следующий раунд.
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Рекомендуемая ставка: победа Анисимовой с форой по геймам (-5,5) за 2.02.