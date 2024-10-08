Американка Аманда Анисимова сыграет против испанки Кристины Букши в первом круге турнира WTA 1000 в Ухане (Китай). Матч пройдет 8 октября, начало — в 07:30 мск. Ставка и прогноз на матч Анисимова — Букша, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Анисимова

Аманда наконец-то справилась со всеми проблемами и снова регулярно участвует в турнирах.

Более того, не так давно американка вернулась в топ-40. Эту неделю она проводит в статусе 39-й ракетки мира.

Лучшим результатом Анисимовой в этом сезоне пока остается выход в финал «тысячника» в Торонто. В четвертьфинале она обыграла Арину Соболенко со счетом 6:4, 6:2.

Были, конечно, и неудачи: например, Анисимова проиграла Циньвэнь Чжэн в первом круге Открытого чемпионата США.

Прогнозы на теннис

Также интересно, что на прошлой неделе Аманда уступила китаянке в четвертом круге престижного турнира в Пекине.

Букша

Кристина пробилась в основную сетку через квалификацию, при этом не отдав ни сета.

В решающем раунде отбора испанская теннисистка разгромила француженку Клару Бюрель — 6:2, 6:0.

Но сейчас надо обратить внимание, в первую очередь, на ее недавнее выступление в Пекине. Здесь Букша дошла до четвертого раунда, остановив Людмилу Самсонову и Элизу Мертенс. Дальше было поражение от будущей финалистки Каролины Муховой.

Правда, это был всего лишь второй случай в сезоне, когда Букша выиграла два матча подряд на уровне основной сетки WTA.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Анисимову в этом матче можно поставить за 1.25, победу Букши букмекеры предлагают за 3.94.

Прогноз: все-таки считаем, что атлетичная Аманда не станет драматизировать в предстоящем матче. Скорее всего, американке хватит двух сетов для выхода в следующий раунд.

Рекомендуемая ставка: победа Анисимовой с форой по геймам (-5,5) за 2.02.