Россиянка Анна Калинская сыграет против украинки Юлии Стародубцевой в четвёртом круге турнира WTA Пекин. Матч пройдёт 1 октября, начало — в 11:00 мск. Ставка и прогноз на матч Стародубцева — Калинская, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Стародубцева

Юлия Стародубцева одержала пятую победу на турнире в Пекине. В третьем круге соревнований украинская теннисистка нанесла поражение армянке Элине Аванесян (6:3, 6:1).

К слову, Стародубцева на пекинском «тысячнике» ещё не проиграла ни одного сета. В предыдущих раундах турнира 24-летняя спортсменка выиграла у чешки Катерины Синяковой (6:2, 6:2), немки Лауры Зигемунд (6:4, 7:6).

Стародубцева также выступила в квалификации соревновний, обыграв в отборе канадку Кэрол Чжао (6:2, 6:2) и Чан Су Джон из Южной Кореи (6:0, 6:2).

Прогнозы на теннис

В женской теннисной ассоциации Юлия Стародубцева занимает 115 место.

Калинская

Анна Калинская досрочно вышла в четвёртый круг пекинского «тысячника», хотя сыграла почти три сета в поединке против американки Пэйтон Стирнс (3:6, 6:3, 3:1). На корте соперницы провели 1 час 49 минут.

За время матча российская теннисистка 9 раз подала навылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов.

Во втором круге соревнований Калинская оказалась сильнее Хейли Баптист из США (3:6, 7:6, 7:6).

Анна Калинская занимает 14 место в рейтинге WTA.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На Калинскую в этом матче можно поставить за 1.53, победу Стародубцевой букмекеры предлагают за 2.52.

Прогноз: Ранее соперницы между собой не встречались. На бумаге Анна Калинская является фаворитом и есть большая вероятность, что россиянка одержит победу в предстоящем поединке.

Рекомендуемая ставка: Фора Калинской (-3.5) с коэффициентом 1.98.