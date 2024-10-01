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    Калинская пробьется в 1/4 пекинского «тысячника»?

    Стародубцева — Калинская. Ставка (к. 1.98) и прогноз на матч четвёртого круга турнира в Пекине 1 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на Стародубцева — Калинская
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    Анна Калинская
    Россиянка Анна Калинская сыграет против украинки Юлии Стародубцевой в четвёртом круге турнира WTA Пекин. Матч пройдёт 1 октября, начало — в 11:00 мск. Ставка и прогноз на матч Стародубцева — Калинская, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Стародубцева

    Юлия Стародубцева одержала пятую победу на турнире в Пекине. В третьем круге соревнований украинская теннисистка нанесла поражение армянке Элине Аванесян (6:3, 6:1).

    К слову, Стародубцева на пекинском «тысячнике» ещё не проиграла ни одного сета. В предыдущих раундах турнира 24-летняя спортсменка выиграла у чешки Катерины Синяковой (6:2, 6:2), немки Лауры Зигемунд (6:4, 7:6).

    Стародубцева также выступила в квалификации соревновний, обыграв в отборе канадку Кэрол Чжао (6:2, 6:2) и Чан Су Джон из Южной Кореи (6:0, 6:2).

    Прогнозы на теннис

    В женской теннисной ассоциации Юлия Стародубцева занимает 115 место.

    Калинская

    Анна Калинская досрочно вышла в четвёртый круг пекинского «тысячника», хотя сыграла почти три сета в поединке против американки Пэйтон Стирнс (3:6, 6:3, 3:1). На корте соперницы провели 1 час 49 минут.

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    • За время матча российская теннисистка 9 раз подала навылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов.

    Во втором круге соревнований Калинская оказалась сильнее Хейли Баптист из США (3:6, 7:6, 7:6).

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    Анна Калинская занимает 14 место в рейтинге WTA.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На Калинскую в этом матче можно поставить за 1.53, победу Стародубцевой букмекеры предлагают за 2.52.

    Прогноз: Ранее соперницы между собой не встречались. На бумаге Анна Калинская является фаворитом и есть большая вероятность, что россиянка одержит победу в предстоящем поединке.

    Рекомендуемая ставка: Фора Калинской (-3.5) с коэффициентом 1.98.

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    Стародубцева — Калинская: прогноз, ставка (1.98), статистика, коэффициенты матча 01.10.2024. Прогнозы на теннис. Калинская пробьется в 1/4 пекинского «тысячника»?
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