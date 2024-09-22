Россиянин Даниил Медведев сыграет против американца Бена Шелтона в рамках Кубка Лейвера. Матч пройдет 22 сентября, начало — в 14:30 мск. Ставка и прогноз на матч Медведев — Шелтон, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Медведев

Даниил в субботу проиграл американцу Фрэнсису Тиафо — 3:6, 6:4, 10:5.

Медведев отлично провел первый сет, но в дальнейшем соперник играл почти без ошибок на подаче, в том числе на супер тай-брейке.

Самое печальное в этой истории заключается в том, что Медведев упустил возможность помочь сборной Европы сократить отставание в счете в противостояние со сборной Мира. По итогам предыдущих двух дней европейцы уступают со счетом 4:8.

Но здесь также важно отметить, что в третий, заключительный день турнира, каждая победа приносит команде три очка.

Прогнозы на теннис

Победители Кубка Лейвера получат по 250 тысяч евро, а проигравшие — в два раза меньше. То есть с мотивацией у Даниила не должно быть проблем.

Шелтон

Бен тем временем в своем первом матче проиграл Карлосу Алькарасу — 4:6, 4:6.

Как и ожидалось, испанец со всей серьезностью подошел к этой игре, несмотря на статус турнира.

В отличие от соперника, который отыграл все пять брейк-пойнтов, Шелтон в каждом сете отдал по одному гейму на подаче. Ну и надо сказать, что Алькарас постоянно обострял на приеме — у него было 11 брейк-пойнтов.

В этом году Шелтону пока тяжело даются матчи против соперников не только из первой десятки, но и топ-20.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Медведева в этом матче можно поставить за 1.54, победу Шелтона букмекеры предлагают за 2.50.

Прогноз: подача Бена — это самое неприятное, что ждет Даниила в предстоящем матче. Но в остальных компонентах россиянин лучше своего ближайшего соперника. Считаем, что Медведев выиграет у Шелтона.

Рекомендуемая ставка: победа Медведева в двух сетах за 2.30.