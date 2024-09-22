Представитель Казахстана Михаил Кукушкин сыграет против китайца Бу Юнчаокете в четвертьфинале турнира в Ханчжоу (Китай). Матч пройдет 22 сентября, начало — в 11:30 мск. Ставка и прогноз на матч Кукушкин — Юнчаокете, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Кукушкин

Михаил впервые за долгое время прошел два раунда на уровне ATP. Если быть точным, впервые с октября 2020 года.

В первом круге представитель Казахстана выиграл у итальянца Лучано Дардери — 6:3, 6:4.

В следующем матче Кукушкин остановил своего соотечественника Александра Шевченко — 6:4, 7:6.

Также стоит отметить, что в этом году 36-летний Кукушкин успешно выступает на «челленджерах». На двух — в Манаме и Тенерифе — ему даже удалось взять титул.

Юнчаокете

Китайский теннисист на этой неделе еще раз подтвердил, что совсем скоро мы увидим его в топ-100.

В первом матче Бу одержал победу над французом Юго Гастоном — 7:5, 6:3.

Ну а во втором круге Юнчаокете остановил Карена Хачаноча, который находится на 23-й строчке в рейтинге ATP.

Юнчаокете красиво переиграл российского теннисиста в трехсетовом матче — 7:6, 4:6, 6:3.

Несмотря на то, что в этом году он играл в большинстве случае на «челленджерах», все равно стоит отметить, что 22-летний Юнчаокете выиграл на харде 36 матчей из 47-ми.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Кукушкина в этом матче можно поставить за 2.45, победу Юнчаокете букмекеры предлагают за 1.55.

Прогноз: после того, как Бу обыграл Хачанова, логично предположить, что он остановит и Кукушкина. Возможно, здесь китайцу хватит даже двух сетов.

Рекомендуемая ставка: победа Юнчаокете в двух сетах за 2.34.