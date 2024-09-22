Кукушкин
Михаил впервые за долгое время прошел два раунда на уровне ATP. Если быть точным, впервые с октября 2020 года.
В первом круге представитель Казахстана выиграл у итальянца Лучано Дардери — 6:3, 6:4.
В следующем матче Кукушкин остановил своего соотечественника Александра Шевченко — 6:4, 7:6.
Также стоит отметить, что в этом году 36-летний Кукушкин успешно выступает на «челленджерах». На двух — в Манаме и Тенерифе — ему даже удалось взять титул.
Юнчаокете
Китайский теннисист на этой неделе еще раз подтвердил, что совсем скоро мы увидим его в топ-100.
В первом матче Бу одержал победу над французом Юго Гастоном — 7:5, 6:3.
Ну а во втором круге Юнчаокете остановил Карена Хачаноча, который находится на 23-й строчке в рейтинге ATP.
Юнчаокете красиво переиграл российского теннисиста в трехсетовом матче — 7:6, 4:6, 6:3.
Несмотря на то, что в этом году он играл в большинстве случае на «челленджерах», все равно стоит отметить, что 22-летний Юнчаокете выиграл на харде 36 матчей из 47-ми.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Кукушкина в этом матче можно поставить за 2.45, победу Юнчаокете букмекеры предлагают за 1.55.
Прогноз: после того, как Бу обыграл Хачанова, логично предположить, что он остановит и Кукушкина. Возможно, здесь китайцу хватит даже двух сетов.
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Рекомендуемая ставка: победа Юнчаокете в двух сетах за 2.34.