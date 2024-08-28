Итальянка Лючия Бронцетти и белоруска Арина Соболенко встретятся во втором круге «US Open». Матч пройдет 28 августа, начало — в 18:00 мск Ставка и прогноз на матч Бронцетти — Соболенко, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Лючия Бронцетти

За последнее время Бронцетти довольно сильно прибавила в игре на синтетике, хотя на заре своей карьеры у неё были огромные проблемы с игрой на этом покрытии.

Итальянка целенаправленно работала в этом направлении и добилась заслуженного успеха, играя на постоянной основе в больших хардовых соревнованиях.

Мало того, в первом матче основной сетки стартовавшего «Us Open» итальянка смогла отправить на больничный Лулу Сан, которая совершила настоящий прорыв в этом году.

С Соболенко шансов на успех практически никаких, поэтому нужно просто сыграть в свой теннис и постараться проявить себя с максимально положительной стороны.

Арина Соболенко

На этот турнир Соболенко приехала в качестве главной претендентки на титул, поскольку её игра на протяжении последних недель близка к идеальной.

Прогнозы и ставки на US Open

Это все она доказала на турнире в Цинциннати, где прошла всю дистанцию максимально убедительно, убрав со своего пути всех сильнейших.

В первом круге ей противостояла Присцилла Хон из Австралии, и матч против нее проходил в будничном режиме.

Белорусская спортсменка намерена сыграть в матче за титул, поэтому ей важно затратить минимум сил даже в матче против Бронцетти.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в белоруску в этом поединке: победа Бронцетти— 12.00, победа Соболенко — 1.04.

Прогноз: Вся игра будет напоминать улицу с односторонним движением

Ставка: Ф2 (-7) за 2.11

Альтернативный прогноз: Итальянка будет сопротивляться, но Соболенко не будет затягивать матч

Альтернативная ставка: ТМ 16 с коэффициентом 3.48