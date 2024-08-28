Лючия Бронцетти
За последнее время Бронцетти довольно сильно прибавила в игре на синтетике, хотя на заре своей карьеры у неё были огромные проблемы с игрой на этом покрытии.
Итальянка целенаправленно работала в этом направлении и добилась заслуженного успеха, играя на постоянной основе в больших хардовых соревнованиях.
Мало того, в первом матче основной сетки стартовавшего «Us Open» итальянка смогла отправить на больничный Лулу Сан, которая совершила настоящий прорыв в этом году.
С Соболенко шансов на успех практически никаких, поэтому нужно просто сыграть в свой теннис и постараться проявить себя с максимально положительной стороны.
Арина Соболенко
На этот турнир Соболенко приехала в качестве главной претендентки на титул, поскольку её игра на протяжении последних недель близка к идеальной.
Это все она доказала на турнире в Цинциннати, где прошла всю дистанцию максимально убедительно, убрав со своего пути всех сильнейших.
В первом круге ей противостояла Присцилла Хон из Австралии, и матч против нее проходил в будничном режиме.
Белорусская спортсменка намерена сыграть в матче за титул, поэтому ей важно затратить минимум сил даже в матче против Бронцетти.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в белоруску в этом поединке: победа Бронцетти— 12.00, победа Соболенко — 1.04.
Прогноз: Вся игра будет напоминать улицу с односторонним движением
- 1.67Киз — Джойнт: прогноз и ставкаСегодня в 18:00
- 1.80Векич — Миннен: прогноз и ставкаСегодня в 18:00
- 2.78Карбальес-Баэна — Шан: прогноз и ставкаСегодня в 21:00
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Ставка: Ф2 (-7) за 2.11
Альтернативный прогноз: Итальянка будет сопротивляться, но Соболенко не будет затягивать матч
Альтернативная ставка: ТМ 16 с коэффициентом 3.48