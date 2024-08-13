Канадка Лейла Фернандес и китаянка Юэ Юань встретятся в первом круге турнира в Цинциннати. Матч пройдет 13 августа, начало — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч Фернандес — Юань, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Лейла Фернандес

Не хочется однозначно утверждать, что Фернандес избавилась от суеты в своей игре, но она стала куда более обстоятельной в ведении своих матчей.

Из всех проведенных стартов в этом году ей в актив может занести травяной турнир в Истбурне, где Лейла спорила за статус с россиянкой Касаткиной ин е смогла добыть трофей.

При всем этом продолжение сезона на синтетике канадка ожидает с большим нетерпением и постарается замахнуться на один из титулов в предстоящий месяц.

В игре против Юань канадка выглядит очевидной фавориткой, но китаянка знает, как охлаждать пыл фавориток турниров при игре на харде.

Юэ Юань

В женском большом теннисе достаточное представительство из Китая, поэтому не так просто о себе заявить во всеуслышание при такой серьёзной конкуренции, но у Юань получилось это сделать.

Прогнозы на теннис

Несмотря на то, что до титулов китаянка пока что не добралась и вообще играет без серьезных продолжительных победных серий, уровень демонстрируемого ей тенниса заставляет обратить внимание на Юэ.

При всем этом на синтетике китаянка демонстрирует действительно приличные результаты. Поскольку её недавние выступления на Индиан-Уэллсе у всех в памяти хорошо отложились.

С Фернандес будет очень туго, поскольку канадка разыгралась к финальной трети сезона, но исключать победу азиатки совсем не стоит.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в канадку в этом поединке: победа Фернандес — 1.35, победа Юань — 3.27.

Прогноз: Фернандес не оставит шансов китаянке

Ставка: Ф1 (-4) за 1.76

Альтернативный прогноз: Матч будет, как на качелях, и встреча получится довольно продолжительной

Альтернативная ставка: ТМ 19 с коэффициентом 2.84