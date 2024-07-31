Грек Стефанос Циципас сыграет против аргентинца Себастьяна Баэса в третьем круге олимпийского турнира по теннису в Париже. Матч пройдет 31 июля, начало — в 14:30 мск. Ставка и прогноз на матч Баэс — Циципас, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Баэс

Аргентинский теннисист в первом раунде одержал уверенную победу над бразильцем Тиаго Монтейро — 6:4, 6:3.

Но уже в следующем матче Себастьян столкнулся с серьезными проблемами, несмотря на то, что его соперником был всего лишь Беньямин Хассан.

Баэс с трудом дожал теннисиста из Ливана только на решающем тай-брейке — 6:2, 3:6, 7:6.

Но также стоит отметить, что 18-я ракетка мира очень уверенно провел этот тай-брейк, не отдав ни одного очка.

Прогнозы на теннис

Ранее в этом сезоне Баэс выиграл больше двух матчей на трех турнирах — в Рио-де-Жанейро, Сантьяго и в Гамбурге.

Циципас

Стефанос начал олимпийский турнир с победы над бельгийцем Зизу Бергсом — 7:6, 1:6, 6:1.

Во втором раунде теннисист из Греции разгромил Дэна Эванса — 6:1, 6:2. Матч продолжался всего лишь 53 минуты.

В принципе, ничего удивительного, и до этого было известно, что британец находится, мягко говоря, не в лучшей форме.

Циципас в этом году выиграл на грунте 21 матч из 26-ти. Очевидно, что на этой неделе он может оказаться среди медалистов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Баэса в этом матче можно поставить за 4.30, победу Циципаса букмекеры предлагают за 1.22.

Прогноз: в прошлом году Стефанос обыграл аргентинца на грунте в Мадриде — 7:5, 3:6, 6:3.

Вполне вероятно, что не менее напряженным получится и предстоящий матч. Баэс все-таки хорошо играет на грунте.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 21,5 за 1.93.