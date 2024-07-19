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    Скатов — Боржеш. Ставка (к. 1.93) и прогноз на турнир в Бостаде 19 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на Скатов — Боржеш
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    Тимофей Скатов
    Португалец Нуну Боржеш сыграет против представителя Казахстана Тимофея Скатова в четвертьфинале турнира в шведском Бостаде. Матч пройдет 19 июля, начало — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч Скатов — Боржеш, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Бостад. Мужчины 19 Июля 2024 года

    Тимофей Скатов (Казахстан)

  • Бостад. Мужчины
    •  Тимофей Скатов (Казахстан) 17:00 Нуну Боржес

    Нуну Боржес

  • Португалия
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    Скатов

    Тимофей впервые в карьере дошел до четвертьфинала на турнире ATP. На следующей неделе он вернется в топ-200.

    Во втором круге теннисист из Казахстана одержал сенсационную победу над Таллоном Грикспором — 1:6, 6:3, 6:4.

    По всей видимости, нидерландец после первого сета был уверен, что дальше можно не напрягаться. Камбэк Скатова стал большим сюрпризом.

    В первом матче 23-летний Скатов выиграл у японца Таро Даниэля — 6:7, 6:2, 7:6.

    Прогнозы на теннис

    Также стоит отметить, что в начале года Скатов обыграл аргентинцем Томаса Этчеверри и Франсиско Серундоло в рамках Кубка Дэвиса.

    Боржеш

    Португальский теннисист тем временем выиграл не менее двух матчей на третьем грунтовом турнире в этом сезоне.

    Лучшим результатом Нуну на этом покрытии пока что остается выход в четвертый круг «Матсерса» в Риме.

    В четверг Боржеш одержал волевую победу над Энрике Рошей — 1:6, 6:4, 6:0. После второго сета соперника конкретно затрясло — соотечественник Нуну явно не справился с волнением.

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    В первом матче 27-летний Боржеш выиграл у итальянца Андреа Пеллегрино — 6:2, 7:6.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Скатова в этом матче можно поставить за 2.37, победу Боржеша букмекеры предлагают за 1.59.

    Прогноз: три года назад Тимофей обыграл португальца на «челленджере» в Киеве. В 2022-м Нуну взял реванш, разгромив казахстанца на турнире в Чехии.

    Скорее всего, в предстоящем матче им понадобится дополнительный сет. Скатов сейчас на эмоциональном подъеме, этот момент тоже надо учитывать.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.93.

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    Скатов — Боржеш: прогноз, ставка (1.93), статистика, коэффициенты матча 19.07.2024. Прогнозы на теннис. Скатов снова удивит?
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