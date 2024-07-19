Португалец Нуну Боржеш сыграет против представителя Казахстана Тимофея Скатова в четвертьфинале турнира в шведском Бостаде. Матч пройдет 19 июля, начало — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч Скатов — Боржеш, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Скатов

Тимофей впервые в карьере дошел до четвертьфинала на турнире ATP. На следующей неделе он вернется в топ-200.

Во втором круге теннисист из Казахстана одержал сенсационную победу над Таллоном Грикспором — 1:6, 6:3, 6:4.

По всей видимости, нидерландец после первого сета был уверен, что дальше можно не напрягаться. Камбэк Скатова стал большим сюрпризом.

В первом матче 23-летний Скатов выиграл у японца Таро Даниэля — 6:7, 6:2, 7:6.

Прогнозы на теннис

Также стоит отметить, что в начале года Скатов обыграл аргентинцем Томаса Этчеверри и Франсиско Серундоло в рамках Кубка Дэвиса.

Боржеш

Португальский теннисист тем временем выиграл не менее двух матчей на третьем грунтовом турнире в этом сезоне.

Лучшим результатом Нуну на этом покрытии пока что остается выход в четвертый круг «Матсерса» в Риме.

В четверг Боржеш одержал волевую победу над Энрике Рошей — 1:6, 6:4, 6:0. После второго сета соперника конкретно затрясло — соотечественник Нуну явно не справился с волнением.

В первом матче 27-летний Боржеш выиграл у итальянца Андреа Пеллегрино — 6:2, 7:6.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Скатова в этом матче можно поставить за 2.37, победу Боржеша букмекеры предлагают за 1.59.

Прогноз: три года назад Тимофей обыграл португальца на «челленджере» в Киеве. В 2022-м Нуну взял реванш, разгромив казахстанца на турнире в Чехии.

Скорее всего, в предстоящем матче им понадобится дополнительный сет. Скатов сейчас на эмоциональном подъеме, этот момент тоже надо учитывать.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.93.