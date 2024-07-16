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    Сможет ли Гаске обыграть Алиса?

    Алис — Гаске. Ставка (к. 1.97) и прогноз на турнир в Гштаде 16 июля 2024 года

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    Ришар Гаске
    Французы Ришар Гаске и Кентен Алис встретятся в первом круге турнира в швейцарском Гштаде. Матч пройдет 16 июля, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Алис — Гаске, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Гштаад. Мужчины 16 Июля 2024 года

    Кентен Алис

  • Франция
    •  Кентен Алис 11:00 Ришар Гаске

    Ришар Гаске

  • Франция
    •

    Алис

    Кентен пробился в основную сетку через квалификацию. В текущей версии рейтинга он всего лишь 179-й.

    В решающем раунде отбора французский теннисист одержал победу над американцем Николасом Морено Де Альбораном.

    Это один из тех случаев, когда не стоит акцентировать внимание на рейтинге игрока.

    Лучше вспомнить о том, что Алис дошел до третьего круга на только что завершившемся Уимблдоне.

    Прогнозы на теннис

    На британском мэйджоре Алис сначала прошел квалификацию, а потом остановил Кристофера Юбэнкса и Карена Хачанова. В третьем круге 27-летний теннисист вел 2-0 по сетам в матче против Хольгера Руне, но в итоге позволил сопернику совершить камбэк.

    Гаске

    Ришар тем временем тоже находится за пределами топ-100. Эту неделю он начал в статусе 128-й ракетки мира.

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    • Несмотря на это, ему все-таки удалось напрямую попасть в основную сетку, без необходимости участвовать в квалификации.

    На прошлой неделе Гаске провалил грунтовый «челленджер» в Триесте, проиграв уже в первом круге Самуэлю Руджери (4:6, 2:6).

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    В текущем сезоне 38-летний Гаске выиграл лишь три матча на уровне основной сетки ATP.

    Интересно, что Гаске выигрывал турнир в Гштаде почти 20 лет назад — в 2006-м.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Алиса в этом матче можно поставить за 1.77, победу Гаске букмекеры предлагают за 2.06.

    Прогноз: скорее всего, Ришар не сможет обыграть соотечественнику. Даже по сравнению с прошлым сезоном заметно, что в этом он конкрено сдал. Плохих матчей у Гаске стало чересчур много.

    Рекомендуемая ставка: победа Алиса с форой по геймам (-1,5) за 1.97.

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