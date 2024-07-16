Французы Ришар Гаске и Кентен Алис встретятся в первом круге турнира в швейцарском Гштаде. Матч пройдет 16 июля, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Алис — Гаске, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Алис

Кентен пробился в основную сетку через квалификацию. В текущей версии рейтинга он всего лишь 179-й.

В решающем раунде отбора французский теннисист одержал победу над американцем Николасом Морено Де Альбораном.

Это один из тех случаев, когда не стоит акцентировать внимание на рейтинге игрока.

Лучше вспомнить о том, что Алис дошел до третьего круга на только что завершившемся Уимблдоне.

Прогнозы на теннис

На британском мэйджоре Алис сначала прошел квалификацию, а потом остановил Кристофера Юбэнкса и Карена Хачанова. В третьем круге 27-летний теннисист вел 2-0 по сетам в матче против Хольгера Руне, но в итоге позволил сопернику совершить камбэк.

Гаске

Ришар тем временем тоже находится за пределами топ-100. Эту неделю он начал в статусе 128-й ракетки мира.

Несмотря на это, ему все-таки удалось напрямую попасть в основную сетку, без необходимости участвовать в квалификации.

На прошлой неделе Гаске провалил грунтовый «челленджер» в Триесте, проиграв уже в первом круге Самуэлю Руджери (4:6, 2:6).

В текущем сезоне 38-летний Гаске выиграл лишь три матча на уровне основной сетки ATP.

Интересно, что Гаске выигрывал турнир в Гштаде почти 20 лет назад — в 2006-м.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Алиса в этом матче можно поставить за 1.77, победу Гаске букмекеры предлагают за 2.06.

Прогноз: скорее всего, Ришар не сможет обыграть соотечественнику. Даже по сравнению с прошлым сезоном заметно, что в этом он конкрено сдал. Плохих матчей у Гаске стало чересчур много.

Рекомендуемая ставка: победа Алиса с форой по геймам (-1,5) за 1.97.