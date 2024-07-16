Кентен Алис
Ришар Гаске
Алис
Кентен пробился в основную сетку через квалификацию. В текущей версии рейтинга он всего лишь 179-й.
В решающем раунде отбора французский теннисист одержал победу над американцем Николасом Морено Де Альбораном.
Это один из тех случаев, когда не стоит акцентировать внимание на рейтинге игрока.
Лучше вспомнить о том, что Алис дошел до третьего круга на только что завершившемся Уимблдоне.
На британском мэйджоре Алис сначала прошел квалификацию, а потом остановил Кристофера Юбэнкса и Карена Хачанова. В третьем круге 27-летний теннисист вел 2-0 по сетам в матче против Хольгера Руне, но в итоге позволил сопернику совершить камбэк.
Гаске
Ришар тем временем тоже находится за пределами топ-100. Эту неделю он начал в статусе 128-й ракетки мира.
Несмотря на это, ему все-таки удалось напрямую попасть в основную сетку, без необходимости участвовать в квалификации.
На прошлой неделе Гаске провалил грунтовый «челленджер» в Триесте, проиграв уже в первом круге Самуэлю Руджери (4:6, 2:6).
В текущем сезоне 38-летний Гаске выиграл лишь три матча на уровне основной сетки ATP.
Интересно, что Гаске выигрывал турнир в Гштаде почти 20 лет назад — в 2006-м.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Алиса в этом матче можно поставить за 1.77, победу Гаске букмекеры предлагают за 2.06.
Прогноз: скорее всего, Ришар не сможет обыграть соотечественнику. Даже по сравнению с прошлым сезоном заметно, что в этом он конкрено сдал. Плохих матчей у Гаске стало чересчур много.
- 1.92Кепфер — Баэс: прогноз и ставкаЗавтра в 12:00
- 2.00Зверев — де Йонг: прогноз и ставкаЗавтра в 12:00
- 1.92Фис — Муньяр: прогноз и ставкаЗавтра в 12:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Рекомендуемая ставка: победа Алиса с форой по геймам (-1,5) за 1.97.