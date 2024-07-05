Накашима обыграет Эмбера с разгромным счетом?

Накашима
Американский теннисист второй раз дошел на британском мэйджоре до третьего круга. В 2022-м он проиграл в 1/8 финала австралийцу Нику Кирьосу.
На этой неделе Брэндон до сих пор не проиграл ни одного.
В первом круге Накашима одержал победу над Себастьяном Баэсом — 6:2, 6:3, 6:4. Этот результат не стал сюрпризом, аргентинец все-таки не самый серьезный специалист по игре на траве.
Между тем, разгромная победа над Джорданом Томпсоном действительно удивила. Накашима отдал австралийцу лишь семь геймов — 6:3, 6:2, 6:2.
Похоже, Брэндон очень хорошо подготовился к Уимблдону. В июне он успел сыграть сразу на трех травяных турнирах.
Эмбер
Юго на старте турнира с трудом выиграл у Александра Шевченко — 6:1, 4:6, 7:6, 6:7, 6:1.
В решающем сете у представителя Казахстана совсем ничего не получалось. По всей видимости, это было связано с усталостью.
Зато во втором раунде Эмбер спокойно разобрался с нидерландцем Ботиком ван де Зандшульпом — 7:6, 6:1, 6:3.
Лучшим результатом Эмбера на Уимблдоне пока остается выход в четвертый круг в 2019 году.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Накашиму в этом матче можно поставить за 1.96, победу Эмбера букмекеры предлагают за 1.85.
Прогноз: кажется, американец готов удивить француза. Судя по первым матчам, он запросто может повторить свой лучший результат на Уимблдоне. Победа Брэндона над Томпсоном получилась чересчур эффектной.
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Рекомендуемая ставка: победа Накашимы с форой по сетам (-1,5) за 2.74.