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    Накашима обыграет Эмбера с разгромным счетом?

    Накашима — Эмбер. Ставка (к. 2.74) и прогноз на Уимблдон 5 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на Накашима — Эмбер
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    Брэндон Накашима
    Француз Юго Эмбер сыграет против американца Брэндона Накашимы в третьем круге Уимблдона. Матч пройдет 5 июля, начало — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч Накашима — Эмбер, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Накашима

    Американский теннисист второй раз дошел на британском мэйджоре до третьего круга. В 2022-м он проиграл в 1/8 финала австралийцу Нику Кирьосу.

    На этой неделе Брэндон до сих пор не проиграл ни одного.

    В первом круге Накашима одержал победу над Себастьяном Баэсом — 6:2, 6:3, 6:4. Этот результат не стал сюрпризом, аргентинец все-таки не самый серьезный специалист по игре на траве.

    Между тем, разгромная победа над Джорданом Томпсоном действительно удивила. Накашима отдал австралийцу лишь семь геймов — 6:3, 6:2, 6:2.

    Прогнозы и ставки на Уимблдон

    Похоже, Брэндон очень хорошо подготовился к Уимблдону. В июне он успел сыграть сразу на трех травяных турнирах.

    Эмбер

    Юго на старте турнира с трудом выиграл у Александра Шевченко — 6:1, 4:6, 7:6, 6:7, 6:1.

    В решающем сете у представителя Казахстана совсем ничего не получалось. По всей видимости, это было связано с усталостью.

    Зато во втором раунде Эмбер спокойно разобрался с нидерландцем Ботиком ван де Зандшульпом — 7:6, 6:1, 6:3.

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    Лучшим результатом Эмбера на Уимблдоне пока остается выход в четвертый круг в 2019 году.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Накашиму в этом матче можно поставить за 1.96, победу Эмбера букмекеры предлагают за 1.85.

    Прогноз: кажется, американец готов удивить француза. Судя по первым матчам, он запросто может повторить свой лучший результат на Уимблдоне. Победа Брэндона над Томпсоном получилась чересчур эффектной.

    Рекомендуемая ставка: победа Накашимы с форой по сетам (-1,5) за 2.74.

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    Накашима — Эмбер: прогноз, ставка (2.74), статистика, коэффициенты матча 05.07.2024. Прогнозы на теннис. Накашима обыграет Эмбера с разгромным счетом?
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