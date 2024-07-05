Накашима обыграет Эмбера с разгромным счетом?

Француз Юго Эмбер сыграет против американца Брэндона Накашимы в третьем круге Уимблдона. Матч пройдет 5 июля, начало — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч Накашима — Эмбер, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Накашима

Американский теннисист второй раз дошел на британском мэйджоре до третьего круга. В 2022-м он проиграл в 1/8 финала австралийцу Нику Кирьосу.

На этой неделе Брэндон до сих пор не проиграл ни одного.

В первом круге Накашима одержал победу над Себастьяном Баэсом — 6:2, 6:3, 6:4. Этот результат не стал сюрпризом, аргентинец все-таки не самый серьезный специалист по игре на траве.

Между тем, разгромная победа над Джорданом Томпсоном действительно удивила. Накашима отдал австралийцу лишь семь геймов — 6:3, 6:2, 6:2.

Прогнозы и ставки на Уимблдон

Похоже, Брэндон очень хорошо подготовился к Уимблдону. В июне он успел сыграть сразу на трех травяных турнирах.

Эмбер

Юго на старте турнира с трудом выиграл у Александра Шевченко — 6:1, 4:6, 7:6, 6:7, 6:1.

В решающем сете у представителя Казахстана совсем ничего не получалось. По всей видимости, это было связано с усталостью.

Зато во втором раунде Эмбер спокойно разобрался с нидерландцем Ботиком ван де Зандшульпом — 7:6, 6:1, 6:3.

Лучшим результатом Эмбера на Уимблдоне пока остается выход в четвертый круг в 2019 году.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Накашиму в этом матче можно поставить за 1.96, победу Эмбера букмекеры предлагают за 1.85.

Прогноз: кажется, американец готов удивить француза. Судя по первым матчам, он запросто может повторить свой лучший результат на Уимблдоне. Победа Брэндона над Томпсоном получилась чересчур эффектной.

Рекомендуемая ставка: победа Накашимы с форой по сетам (-1,5) за 2.74.