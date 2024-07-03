Миннен создаст напряжение Паолини?

Итальянка Ясмина Паолини и бельгийка Грит Миннен встретятся во втором круге «Уимблдона». Матч пройдет 03 июля, начало — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч Паолини — Миннен, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Ясмина Паолини

Нынешний год проходит под знаком Паолини, поскольку никто не ожидал такого серьезного прогресса от итальянки.

Вполне вероятно, она сама находится под впечатлением, но пока идет теннис, нужно использовать все шансы по максимуму.

В первом круге была вполне проходная Соррибес Тормо, но даже с ней пришлось играть два напряженных сета.

С Миннен может получиться примерно такая же игра по содержанию, поскольку видно, что Паолини постепенно «наедается».

Грит Миннен

На протяжении последнего года у Миннен было множество сложностей, которые ставили преграды даже на не самых рейтинговых турнирах.

Прогнозы и ставки на Уимблдон

Но сама бельгийка обладает достаточно приличным уровнем игры в теннис, и когда он у неё получается, то Грит может преподносить сюрпризы.

В первом круге «Уимблдона» ей пришлось играть против хозяйки турнира Уотсон, что являлось настоящим испытанием для бельгийки, но она с достоинством смогла его выдержать.

В поединке против Паолини придется серьёзно потрудиться, чтобы рассчитывать на третий круг престижного соревнования.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в итальянскую теннисистку в этом поединке: победа Паолини — 1.39, победа Миннен — 3.03.

Прогноз: Предварительный расклад сил в пользу итальянки

Ставка: Ф1 (-4) за 1.92

Альтернативный прогноз: Миннен проиграет быстро и безболезненно

Альтернативная ставка: ТМ 19 с коэффициентом 2.61