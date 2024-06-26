Александр Бублик
Александр Вукич (Австралия)
Бублик
Саша на прошлой неделе не смог защитить титул в Галле. На этот раз он дошел всего лишь до второго круга.
На немецком турнире представитель Казахстана начал с уверенной победы над австралийцем Максом Перселлом, после чего проиграл американцу Кристоферу Юбэнксу.
Перед этим Бублик выиграл один матч в Штутгарте — у серба Хамада Медьедовича. Встречу с итальянцем Лоренцо Музетти ему не удалось завершить из-за повреждения.
Бублик наверняка рассчитывал на другие результаты и в Галле, и в Штутгарте, но пока что травяная часть сезона получается для него не самой успешной.
Вукич
Александр не прошел квалификацию в Истборне, но в итоге попал в основную сетку как лаки-лузер.
В решающем раунде отбора австралийский теннисист проиграл японцу Есихито Нисиоке.
Зато в первом круге Вукич одержал почти разгромную победу над венгром Фабианом Марожаном — 6:4, 6:2.
На турнире в Лондоне 28-летний Вукич уступил в первом раунде квалификации Джованни Мпетши-Перрикару.
Зато перед этим Вукич дошел до четвертьфинала в нидерландском Хертогенбосе. Во втором круге представитель Зеленого континента выиграл у Карена Хачанова.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Бублика в этом матче можно поставить за 1.47, победу Вукича букмекеры предлагают за 2.69.
Прогноз: в мае Бублик спокойно обыграл австралийца на грунте в Лионе — 6:4, 6:2. Логично предположить, что на траве у него тем более не будет серьезных проблем в игре против этого соперника.
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Рекомендуемая ставка: победа Бублика в двух сетах за 2.22.