Представитель Казахстана Александр Бублик сыграет против австралийца Александра Вукича во втором круге турнира в Истборне (Великобритания). Матч пройдет 26 июня, начало — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч Бублик — Вукич, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Бублик

Саша на прошлой неделе не смог защитить титул в Галле. На этот раз он дошел всего лишь до второго круга.

На немецком турнире представитель Казахстана начал с уверенной победы над австралийцем Максом Перселлом, после чего проиграл американцу Кристоферу Юбэнксу.

Перед этим Бублик выиграл один матч в Штутгарте — у серба Хамада Медьедовича. Встречу с итальянцем Лоренцо Музетти ему не удалось завершить из-за повреждения.

Прогнозы на теннис

Бублик наверняка рассчитывал на другие результаты и в Галле, и в Штутгарте, но пока что травяная часть сезона получается для него не самой успешной.

Вукич

Александр не прошел квалификацию в Истборне, но в итоге попал в основную сетку как лаки-лузер.

В решающем раунде отбора австралийский теннисист проиграл японцу Есихито Нисиоке.

Зато в первом круге Вукич одержал почти разгромную победу над венгром Фабианом Марожаном — 6:4, 6:2.

На турнире в Лондоне 28-летний Вукич уступил в первом раунде квалификации Джованни Мпетши-Перрикару.

Зато перед этим Вукич дошел до четвертьфинала в нидерландском Хертогенбосе. Во втором круге представитель Зеленого континента выиграл у Карена Хачанова.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Бублика в этом матче можно поставить за 1.47, победу Вукича букмекеры предлагают за 2.69.

Прогноз: в мае Бублик спокойно обыграл австралийца на грунте в Лионе — 6:4, 6:2. Логично предположить, что на траве у него тем более не будет серьезных проблем в игре против этого соперника.

Рекомендуемая ставка: победа Бублика в двух сетах за 2.22.