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    Путинцева возьмёт титул в Бирмингеме?

    Путинцева — Томлянович. Ставка (к. 2.08) и прогноз на матч в Бирмингеме 23 июня 2024 года

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    Прогноз и ставки на Путинцева — Томлянович
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    Юля Путинцева
    Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева и австралийка Айла Томлянович встретятся в финале турнира в Бирмингеме. Матч пройдёт 23 июня, начало — в 14:00 мск. Путинцева — Томлянович: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Теннис. Бирмингем. Женщины 23 Июня 2024 года

    Юлия Путинцева

  • Казахстан
    •  Юлия Путинцева 14:00 Айла Томлянович

    Айла Томлянович

  • Хорватия
    •

    Путинцева

    Юля Путинцева дебютирует в финале турнирнов на травяном покрытии. В битве за титул WTA-250 в Бирмингеме казашке будет противостоять австралийка Айла Томлянович.

    В полуфинале Путинцева одолела итальянку Элизабетту Кочаретто (6:2, 6:2). На игру ушло 1 час и 25 минут.

    До игры с итальянкой Юля Путинцева играла с американкой Каролин Долхайд (6:3, 6:7, 6:1), украинкой Ангелиной Калининой из Украины (6:3, 6:0) и Кларой Бюрель из Франции (6:3, 6:4).

    Прогнозы на теннис

    Юлия Путинцева занимает 41 место в рейтинге WTA.

    Томлянович

    Полуфинал для Айлы Томлянович против Анастасии Потаповой получился куда сложнее, чем для Путинцевой против Кочаретто. В 1/2 австралийка переиграла российскую теннисистку (7:5, 6:4).

    Отметим что австралийка впервые вышла в финал с 2019 года и в пятый раз в карьере: три на харде, по одному на грунте и траве. Титулов у Томлянович нет.

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    • После финала Айла Томлянович поднимется в рейтинге на 55 позиций и займет 135 место. А если теннисистка переиграет Путинцеву в финале, то станет 116-й ракеткой.

    Айла Томлянович занимает 190 место в рейтинге WTA.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На Путинцеву в этом матче можно поставить за 1.61, победу Томлянович букмекеры предлагают за 2.34.

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    Прогноз: Обе теннисистки дебютируют в финале рейтингового турнира в Бирмингеме. У Путинцевой больше шансов выиграть титул, так как спортсменка легче преодолела полуфинальный барьер. Айла Томлянович много сил оставила на корте, чтобы преодолеть Потапову. Так что мы остановим выбор в пользу теннисистки из Казахстана.

    Рекомендуемая ставка: Победа Путинцевой с форой (-3.5) с коэффициентом 2.08.

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    Путинцева — Томлянович. Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева и австралийка Айла Томлянович встретятся в финале турнира в Бирмингеме. Матч пройдёт 23 июня, начало — в 14:00 мск. / Ставка и прогноз на матч Путинцева — Томлянович с коэффициентом 2.08.
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