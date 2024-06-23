Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева и австралийка Айла Томлянович встретятся в финале турнира в Бирмингеме. Матч пройдёт 23 июня, начало — в 14:00 мск. Путинцева — Томлянович: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Путинцева

Юля Путинцева дебютирует в финале турнирнов на травяном покрытии. В битве за титул WTA-250 в Бирмингеме казашке будет противостоять австралийка Айла Томлянович.

В полуфинале Путинцева одолела итальянку Элизабетту Кочаретто (6:2, 6:2). На игру ушло 1 час и 25 минут.

До игры с итальянкой Юля Путинцева играла с американкой Каролин Долхайд (6:3, 6:7, 6:1), украинкой Ангелиной Калининой из Украины (6:3, 6:0) и Кларой Бюрель из Франции (6:3, 6:4).

Прогнозы на теннис

Юлия Путинцева занимает 41 место в рейтинге WTA.

Томлянович

Полуфинал для Айлы Томлянович против Анастасии Потаповой получился куда сложнее, чем для Путинцевой против Кочаретто. В 1/2 австралийка переиграла российскую теннисистку (7:5, 6:4).

Отметим что австралийка впервые вышла в финал с 2019 года и в пятый раз в карьере: три на харде, по одному на грунте и траве. Титулов у Томлянович нет.

После финала Айла Томлянович поднимется в рейтинге на 55 позиций и займет 135 место. А если теннисистка переиграет Путинцеву в финале, то станет 116-й ракеткой.

Айла Томлянович занимает 190 место в рейтинге WTA.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На Путинцеву в этом матче можно поставить за 1.61, победу Томлянович букмекеры предлагают за 2.34.

Прогноз: Обе теннисистки дебютируют в финале рейтингового турнира в Бирмингеме. У Путинцевой больше шансов выиграть титул, так как спортсменка легче преодолела полуфинальный барьер. Айла Томлянович много сил оставила на корте, чтобы преодолеть Потапову. Так что мы остановим выбор в пользу теннисистки из Казахстана.

Рекомендуемая ставка: Победа Путинцевой с форой (-3.5) с коэффициентом 2.08.