Американец Томми Пол сыграет против аргентинца Себастьяна Баэса в первом круге турнира в Лондоне. Матч пройдет 18 июня, начало — в 15:30 мск. Баэс — Пол: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Баэс

Себастьян в предыдущих сезонах провел на траве в общей сложности лишь восемь матчей.

В прошлом сезоне аргентинский теннисист прошел один раунд в Истбурне и проиграл на старте Уимблдона чилийцу Марсело Барриосу-Вере.

Очевидно, что в этом году Баэс вряд ли удивит на этом покрытии. Он хорош на грунте и порой даже на харде, но для травы его теннис точно не подходит.

Прогнозы на теннис

В 2024-м Баэс выиграл два грунтовых турнира (в Рио-де-Жанейро и Сантьяго), благодаря чему дебютировал в топ-20.

Пол

Томми на прошлой неделе не очень удачно выступил в нидерландском Хертогенбосе.

Сначала американец одержал волевую победу над представителем Австралии Алексеем Попыриным, а потом проиграл своему соотечественнику Себастьяну Корде, при этом взяв лишь шесть геймов.

Но это были первые матчи Пола на траве в текущем сезоне, поэтому нет ничего удивительного в том, что он не смог сразу показать свой лучший теннис.

В прошлом году Пол выиграл девять из 14-ти матчей на траве, а его лучшим результатом на этом покрытии стал выход в финал турнира в Истбурне.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Баэса в этом матче можно поставить за 5.60, победу Пола букмекеры предлагают за 1.14.

Прогноз: в прошлом году Томми выиграл у Себастьяна в Истбурне со счетом 6:1, 7:6.

Скорее всего, в предстоящем матче американцу тоже хватит двух сетов для победы над аргентинским теннисистом.

Рекомендуемая ставка: победа Пола + тотал геймов больше 19,5 за 2.08.