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    Сможет ли Пол разгромить Баэса?

    Баэс — Пол. Ставка (к. 2.08) и прогноз на турнир в Лондоне 18 июня 2024 года

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    Прогноз и ставки на Баэс — Пол
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    Томми Пол
    Американец Томми Пол сыграет против аргентинца Себастьяна Баэса в первом круге турнира в Лондоне. Матч пройдет 18 июня, начало — в 15:30 мск. Баэс — Пол: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Теннис. Лондон. Мужчины 18 Июня 2024 года

    Себастьян Баэс

  • Аргентина
    •  Себастьян Баэс 15:30 Томми Пол

    Томми Пол

  • США
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    Баэс

    Себастьян в предыдущих сезонах провел на траве в общей сложности лишь восемь матчей.

    В прошлом сезоне аргентинский теннисист прошел один раунд в Истбурне и проиграл на старте Уимблдона чилийцу Марсело Барриосу-Вере.

    Очевидно, что в этом году Баэс вряд ли удивит на этом покрытии. Он хорош на грунте и порой даже на харде, но для травы его теннис точно не подходит.

    Прогнозы на теннис

    В 2024-м Баэс выиграл два грунтовых турнира (в Рио-де-Жанейро и Сантьяго), благодаря чему дебютировал в топ-20.

    Пол

    Томми на прошлой неделе не очень удачно выступил в нидерландском Хертогенбосе.

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    • Сначала американец одержал волевую победу над представителем Австралии Алексеем Попыриным, а потом проиграл своему соотечественнику Себастьяну Корде, при этом взяв лишь шесть геймов.

    Но это были первые матчи Пола на траве в текущем сезоне, поэтому нет ничего удивительного в том, что он не смог сразу показать свой лучший теннис.

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    В прошлом году Пол выиграл девять из 14-ти матчей на траве, а его лучшим результатом на этом покрытии стал выход в финал турнира в Истбурне.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Баэса в этом матче можно поставить за 5.60, победу Пола букмекеры предлагают за 1.14.

    Прогноз: в прошлом году Томми выиграл у Себастьяна в Истбурне со счетом 6:1, 7:6.

    Скорее всего, в предстоящем матче американцу тоже хватит двух сетов для победы над аргентинским теннисистом.

    Рекомендуемая ставка: победа Пола + тотал геймов больше 19,5 за 2.08.

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    Баэс — Пол. Американец Томми Пол сыграет против аргентинца Себастьяна Баэса в первом круге турнира в Лондоне. Матч пройдет 18 июня, начало — в 15:30 мск. / Ставка и прогноз на матч Баэс — Пол с коэффициентом 2.08.
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