Себастьян Баэс
Томми Пол
Баэс
Себастьян в предыдущих сезонах провел на траве в общей сложности лишь восемь матчей.
В прошлом сезоне аргентинский теннисист прошел один раунд в Истбурне и проиграл на старте Уимблдона чилийцу Марсело Барриосу-Вере.
Очевидно, что в этом году Баэс вряд ли удивит на этом покрытии. Он хорош на грунте и порой даже на харде, но для травы его теннис точно не подходит.
В 2024-м Баэс выиграл два грунтовых турнира (в Рио-де-Жанейро и Сантьяго), благодаря чему дебютировал в топ-20.
Пол
Томми на прошлой неделе не очень удачно выступил в нидерландском Хертогенбосе.
Сначала американец одержал волевую победу над представителем Австралии Алексеем Попыриным, а потом проиграл своему соотечественнику Себастьяну Корде, при этом взяв лишь шесть геймов.
Но это были первые матчи Пола на траве в текущем сезоне, поэтому нет ничего удивительного в том, что он не смог сразу показать свой лучший теннис.
В прошлом году Пол выиграл девять из 14-ти матчей на траве, а его лучшим результатом на этом покрытии стал выход в финал турнира в Истбурне.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Баэса в этом матче можно поставить за 5.60, победу Пола букмекеры предлагают за 1.14.
Прогноз: в прошлом году Томми выиграл у Себастьяна в Истбурне со счетом 6:1, 7:6.
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Скорее всего, в предстоящем матче американцу тоже хватит двух сетов для победы над аргентинским теннисистом.
Рекомендуемая ставка: победа Пола + тотал геймов больше 19,5 за 2.08.