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    Алькарас проиграет на старте турнира в Лондоне?

    Алькарас — Серундоло. Ставка (к. 1.92) и прогноз на турнир в Лондоне 18 июня 2024 года

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    Прогноз и ставки на Алькарас — Серундоло
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    Карлос Алькарас
    Испанец Карлос Алькарас сыграет против аргентинца Франсиско Серундоло в первом круге турнира в Лондоне. Матч пройдет 17 июня, начало — в 12:00 мск. Алькарас — Серундоло: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Теннис. Лондон. Мужчины 18 Июня 2024 года

    Карлос Алькарас

  • Испания
    •  Карлос Алькарас 12:00 Франсиско Черундоло

    Франсиско Черундоло

  • Аргентина
    •

    Алькарас

    Карлос проведет первый матч после невероятного триумфа на Открытом чемпионате Франции.

    На «Ролан Гаррос» испанец показал просто какой-то заоблачный уровень тенниса, в том числе в финале против Саши Зверева.

    Но теперь об этом надо забыть, потому что впереди важнейшие несколько недель — Алькарасу нужно защищать сразу два титула — здесь, в Лондоне, и на Уимблдоне.

    Прогнозы на теннис

    В прошлом году Алькарас максимально удивил своей игрой и результатами на траве. Его легендарная победа над Новаком Джоковичем в финале Уимблдона теперь входит в список самых лучших матчей в истории мужского тенниса.

    Серундоло

    Франсиско в этом месце тоже пока ни разу не играл на траве. Но, если что, этот аргентинец здорово играет на самом специфическом покрытии.

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    • В прошлом году Серундоло стал победителем турнира в Истбурне. В решающем матче он обыграл американца Томми Пола.

    Выступление на Уимблдоне получилось не таким успешным — Серундоло проиграл во втором раунде чеху Иржи Легечке.

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    Но вполне вероятно, что в ближайшие недели Франсиско снова подтвердит, что он способен играть в свой лучший теннис на любом покрытии.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Алькараса в этом матче можно поставить за 1.12, победу Серундоло букмекеры предлагают за 6.05.

    Прогноз: понятно, что ставить против Карлоса далеко не самая лучшая идея, однако можно предположить, что первый матч на траве будет для него не таким простым, как многие думают. Аргентинец действительно способен доставить неприятности даже столь опасному сопернику.

    Рекомендуемая ставка: победа Алькараса + тотал геймов больше 19,5 за 1.92.

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    Алькарас — Серундоло. Испанец Карлос Алькарас сыграет против аргентинца Франсиско Серундоло в первом круге турнира в Лондоне. Матч пройдет 17 июня, начало — в 12:00 мск. / Ставка и прогноз на матч Алькарас — Серундоло с коэффициентом 1.92.
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