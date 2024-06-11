Канадец Денис Шаповалов сыграет против француза Маттео Мартино в первом круге турнира в Штутгарте (Германия). Матч пройдет 11 июня, начало — в 16:30 мск. Мартино — Шаповалов: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Мартино

Маттео никогда не поднимался в рейтинге выше 175-го места (сейчас — 179-й), но, как показала квалификацию в Штутгарте, его все равно нельзя недооценивать.

В этом уже успели убедиться Максимилиан Мартерер и Максим Кресси, который не так давно входил в топ-40.

Мартино одержал волевую победу над американским теннисистом — 6:4, 6:7, 7:6. В решающем сете он отыграл у соперника матчбол на приеме при счете 4:5. На траве это почти подвиг.

Прогнозы на теннис

Это первый случай в сезоне, когда 25-летний Мартино пробился в основную сетку на турнире ATP.

Шаповалов

Денис тем временем тоже находится за пределами первой сотни рейтинга.

По итогам «Ролан Гаррос», на котором он добрался до третьего круга, канадец поднялся всего лишь на 117-е место.

Шаповалова, похоже, уже конкретно напрягает эта ситуация. Из-за этого на прошлой неделе он поехал даже на «челленджер» в Сербитон, но в итоге не прошел ни раунда. В первом же матче бывшая десятая ракетка мира проиграл австралийцу Александару Вукичу.

Но Шаповалов, как известно, неплохо играет на траве (в 2021-м дошел до полуфинала на траве), поэтому вполне вероятно, что на этой неделе он выступит значительно лучше.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Мартино в этом матче можно поставить за 4.20, победу Шаповалова букмекеры предлагают за 1.23.

Прогноз: все-таки рискнем предположить, что Денису хватит двух сетов для выхода в следующий раунд. Вряд ли здесь будет разгромный счет, но такого соперника канадец должен обыгрывать.

Рекомендуемая ставка: победа Шаповалова + тотал геймов больше 20,5 за 1.90.