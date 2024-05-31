Россиянка Анастасия Потапова и и китаянка Синьюй Ван встретятся в третьем круге «Ролан Гаррос». Матч пройдет 31 мая, начало — в 12:00 мск. Потапова — Ван: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Анастасия Потапова

Сила Потаповой всем хорошо известна, но главная проблема россиянки уже второй год — стабильность.

Когда у россиянки нет настроения и ещё не получается игра, то с вероятностью в 90 процентов случаев Анастасия проиграет.

На старте турнира в Париже пока что все хорошо, поскольку желание играть в теннис огромное, а качество исполнения ударов почти на эталонном уровне.

После прохода Рахимовой и Голубич россиянке придётся проэкзаменовать Синьюй Ван, а это довольно серьезное испытание.

Синьюй Ван

Китаянка Синьюй Ван продолжает являться одной из главных претенденток на доминирование в теннисе от Китая на ближайшее десятилетие.

Все прогнозы на Ролан Гаррос

Ей еще есть над чем работать, но прогресс за последний год очевиден. Ван крайне вынослива, но ещё больше поражает её умение моментально оценивать ситуацию на корте и принимать самое верное решение для выигрыша очка.

Первых два матча на парижских кортах сложились достаточно тяжело, поскольку в обеих встречах пришлось играть по три сета.

С Потаповой будет ещё сложнее, но, возможно, у Синьюй есть план, который застанет Потапову врасплох.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в российскую теннисистку в этом поединке: победа Потаповой — 1.45, победа Ван — 2.78.

Прогноз: Потапова сильнее по многим компонентам, поэтому матч останется за ней.

Ставка: Ф1 (-4) за 1.97.

Альтернативный прогноз: Равной игры не получится.

Альтернативная ставка: ТМ 19 с коэффициентом 2.59.