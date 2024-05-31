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    Потапова легко пройдет в четвёртый круг?

    Потапова — Ван. Ставка (к. 1.97) и прогноз на матч третьего круга «Ролан Гаррос», 31 мая 2024 года

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    Прогноз и ставки на Потапова — Ван
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    Анастасия Потапова
    Россиянка Анастасия Потапова и и китаянка Синьюй Ван встретятся в третьем круге «Ролан Гаррос». Матч пройдет 31 мая, начало — в 12:00 мск. Потапова — Ван: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Теннис. Ролан Гаррос. Женщины 31 Мая 2024 года

    Анастасия Потапова

  • Россия
    •  Анастасия Потапова 13:30 Синьюй Ван

    Синьюй Ван

  • Китай
    •

    Анастасия Потапова

    Сила Потаповой всем хорошо известна, но главная проблема россиянки уже второй год — стабильность.

    Когда у россиянки нет настроения и ещё не получается игра, то с вероятностью в 90 процентов случаев Анастасия проиграет.

    На старте турнира в Париже пока что все хорошо, поскольку желание играть в теннис огромное, а качество исполнения ударов почти на эталонном уровне.

    После прохода Рахимовой и Голубич россиянке придётся проэкзаменовать Синьюй Ван, а это довольно серьезное испытание.

    Синьюй Ван

    Китаянка Синьюй Ван продолжает являться одной из главных претенденток на доминирование в теннисе от Китая на ближайшее десятилетие.

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    Ей еще есть над чем работать, но прогресс за последний год очевиден. Ван крайне вынослива, но ещё больше поражает её умение моментально оценивать ситуацию на корте и принимать самое верное решение для выигрыша очка.

    Первых два матча на парижских кортах сложились достаточно тяжело, поскольку в обеих встречах пришлось играть по три сета.

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    С Потаповой будет ещё сложнее, но, возможно, у Синьюй есть план, который застанет Потапову врасплох.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в российскую теннисистку в этом поединке: победа Потаповой — 1.45, победа Ван — 2.78.

    Прогноз: Потапова сильнее по многим компонентам, поэтому матч останется за ней.

    Ставка: Ф1 (-4) за 1.97.

    Альтернативный прогноз: Равной игры не получится.

    Альтернативная ставка: ТМ 19 с коэффициентом 2.59.

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    Потапова — Ван. Россиянка Анастасия Потапова и и китаянка Синьюй Ван встретятся в третьем круге «Ролан Гаррос». Матч пройдет 31 мая, начало — в 12:00 мск. / Ставка и прогноз на матч Потапова — Ван с коэффициентом 1.97.
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