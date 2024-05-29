Канадец Денис Шаповалов сыграет против американца Фрэнсиса Тиафо во втором круге Открытого чемпионата Франции. Матч пройдет 29 мая, начало — в 12:00 мск. Шаповалов — Тиафо: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Шаповалов

Денис начал турнир с уверенной победы над Люкой Ван Ашем — 6:3, 6:4, 6:4.

В принципе, канадец не удивил, все-таки в его игре уже не первый месяц наблюдаются проблески. Просто до этого бывшей десятой ракетке мира явно не хватало везения.

Шаповалов отлично сыграл на своей подаче, так и не позволив французскому теннисисту взять на приеме хотя бы гейм.

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Но также стоит отметить, что в предыдущих сезонах Шаповалов лишь однажды смог пройти на «Ролан Гаррос» дальше второго раунда. В прошлом году он проиграл в третьем круге Карлосу Алькарасу.

Тиафо

Фрэнсис тем временем в первом круге с трудом выиграл у итальянца Маттиа Беллуччи — 6:3, 3:6, 6:7, 6:4, 6:4.

Сложнейшая игра против 173-й ракетки мира подтвердила, что американец по-прежнему находится не в лучшей форме.

Ранее в этом году Тиафо смог выиграть больше одного матча только на двух турнирах — в Делрэй-Бич и Хьюстоне. Как известно, относительно не так давно он входил в топ-10.

Как и Шаповалов, Тиафо в прошлом году дошел в Париже до третьего раунда, а до этого он выиграл здесь лишь один матч.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Шаповалова в этом матче можно поставить за 1.59, победу Тиафо букмекеры предлагают за 2.38.

Прогноз: кажется, сейчас тот случай, когда Денис готов воспользоваться проблемами соперника. Во всяком случае, в предыдущем матче канадец играл заметно лучше, чем американец против итальянского ноунейма. Тиафо в какой-то момент явно расслабился.

Рекомендуемая ставка: победа Шаповалова с форой по геймам (-1,5) за 2.11.