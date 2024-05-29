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    Шаповалов воспользуется проблемами Тиафо?

    Шаповалов — Тиафо. Ставка (к. 2.11) и прогноз на «Ролан Гаррос» 29 мая 2024 года

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    Прогноз и ставки на Шаповалов — Тиафо
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    Денис Шаповалов
    Канадец Денис Шаповалов сыграет против американца Фрэнсиса Тиафо во втором круге Открытого чемпионата Франции. Матч пройдет 29 мая, начало — в 12:00 мск. Шаповалов — Тиафо: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Теннис. Ролан Гаррос. Мужчины 29 Мая 2024 года

    Денис Шаповалов

  • Канада
    •  Денис Шаповалов 12:00 Фрэнсис Тиафо

    Фрэнсис Тиафо

  • США
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    Шаповалов

    Денис начал турнир с уверенной победы над Люкой Ван Ашем — 6:3, 6:4, 6:4.

    В принципе, канадец не удивил, все-таки в его игре уже не первый месяц наблюдаются проблески. Просто до этого бывшей десятой ракетке мира явно не хватало везения.

    Шаповалов отлично сыграл на своей подаче, так и не позволив французскому теннисисту взять на приеме хотя бы гейм.

    Все прогнозы на Ролан Гаррос

    Но также стоит отметить, что в предыдущих сезонах Шаповалов лишь однажды смог пройти на «Ролан Гаррос» дальше второго раунда. В прошлом году он проиграл в третьем круге Карлосу Алькарасу.

    Тиафо

    Фрэнсис тем временем в первом круге с трудом выиграл у итальянца Маттиа Беллуччи — 6:3, 3:6, 6:7, 6:4, 6:4.

    Сложнейшая игра против 173-й ракетки мира подтвердила, что американец по-прежнему находится не в лучшей форме.

    Ранее в этом году Тиафо смог выиграть больше одного матча только на двух турнирах — в Делрэй-Бич и Хьюстоне. Как известно, относительно не так давно он входил в топ-10.

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    Как и Шаповалов, Тиафо в прошлом году дошел в Париже до третьего раунда, а до этого он выиграл здесь лишь один матч.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Шаповалова в этом матче можно поставить за 1.59, победу Тиафо букмекеры предлагают за 2.38.

    Прогноз: кажется, сейчас тот случай, когда Денис готов воспользоваться проблемами соперника. Во всяком случае, в предыдущем матче канадец играл заметно лучше, чем американец против итальянского ноунейма. Тиафо в какой-то момент явно расслабился.

    Рекомендуемая ставка: победа Шаповалова с форой по геймам (-1,5) за 2.11.

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    Шаповалов — Тиафо. Канадец Денис Шаповалов сыграет против американца Фрэнсиса Тиафо во втором круге Открытого чемпионата Франции. Матч пройдет 29 мая, начало — в 12:00 мск. / Ставка и прогноз на матч Шаповалов — Тиафо с коэффициентом 2.11.
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