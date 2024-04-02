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    Сможет ли Монфис пройти первый круг в Эшториле?

    Роша — Монфис. Ставка (к. 1.96) и прогноз на турнир в Эшториле 2 апреля 2024 года

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    Гаэль Монфис
    Француз Гаэль Монфис сыграет против португальца Энрике Роши в первом круге турнира в португальском Эшториле. Матч пройдет 2 апреля, начало — в 14:00 мск. Роша — Монфис: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Теннис. Эшторил. Мужчины 02 Апреля 2024 года
    Henrique Rocha
  • Эшторил. Мужчины
    •  Henrique Rocha 14:00 Гаэль Монфис Гаэль Монфис
  • Франция
    •

    Роша

    Энрике не так давно дебютировал в топ-200 рейтинга ATP. Сейчас он находится на 197 месте.

    Это случилось после неожиданно победы португальца на «челленджере» в Мурсии.

    В решающем матче Роша, которому на этой неделе исполнится 20 лет, выиграл у грузина Николоза Басилашвили (3:6, 7:6, 7:5).

    Все прогнозы на теннис

    На прошлой неделе Роша не прошел ни раунда на турнире в Жироне. В первом же матче он проиграл чилийцу Кристиану Гарину. Правда, стоит отметить, что бывшая 17-я ракетка мира вырвал победу только на решающем тай-брейке.

    В прошлом году Энрике играл в основном на «фьючерсах».

    Монфис

    Гаэль тем временем ударно провел три предыдущих месяца, благодаря чему вернулся в топ-50.

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    • Одним из главных успехов француза стал выход в четвертый раунд «Мастерса» в Индиан-Уэллс.

    Монфис выиграл у Макса Перселла, Хуберта Хуркача и Кэмерона Норри, после чего уступил Касперу Рууду, хотя и в этом матче он тоже показал отличный теннис.

    На «тысячнике» в Майами 37-летний Монфис проиграл в третьем круге Карлосу Алькарасу. Перед этим были победы над Джорданом Томпсоном и Душаном Лайовичем.

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    В общем, Гаэль приятно удивил своей готовностью к сезону. Несмотря на возраст, он по-прежнему в порядке.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Рошу в этом матче можно поставить за 3.70, победу Монфиса букмекеры предлагают за 1.28.

    Прогноз: Гаэль в предыдущих сезонах редко играл на грунте из-за постоянных травм. На этом покрытии все-таки надо много бегать, а в его случае это проблема. Скорее всего, предстоящий матч получится непростым для опытного француза.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 21,5 за 1.96.

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    Ставка и прогноз на матч Роша — Монфис с коэффициентом 1.96. Дата матча: 02.04.2024. Прогнозы на теннис. Сможет ли Монфис пройти первый круг в Эшториле?
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