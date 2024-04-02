Коллинз
Даниэль всего лишь через несколько дней после триумфа в Майами рванула на турнир в Чарльстоне.
Казалось бы, зачем ей это, не лучше ли отдохнуть сейчас? Все просто: американка проводит последний сезон в карьере, и, похоже, что напоследок она хочет сыграть как можно больше матчей.
Коллинз показала невероятный уровень на недавнем «тысячнике» в ее родной Флориде. В финале 30-летняя теннисистка выиграла у представительницы Казахстана Елены Рыбакиной (7:5, 6:3).
Также стоит отметить, что в семи матчах Коллинз отдала соперницам в общей сложности лишь один сет.
У Коллинз действительно сумасшедший настрой в этом сезоне, но при этом надо учитывать, что спады тоже будут. Вполне вероятно, что на грунте она будет не так успешна, как на харде.
Бадоса
Паула тем временем по-прежнему находится в поисках своей лучшей формы.
В первой половине марта Бадоса планировала сыграть в Индиан-Уэллс, но в итоге снялась из-за проблем со спиной.
На турнире в Майами испанская теннисистка начала с волевой победы над Симоной Халеп, после чего уступила Арине Соболенко.
Пока что лучшим результатом Бадосы в этом году остается выход в третий круг Открытого чемпионата Австралии.
В контексте предстоящей встречи также стоит отметить, что в прошлом году Паула выиграла 11 из 15 матчей на грунте, а в Чарльстоне она дошла до четвертьфинала.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Коллинз в этом матче можно поставить за 1.61, победу Бадосы букмекеры предлагают за 2.32.
Прогноз: в отличие от соперницы, у Даниэль, по сути, не было возможности даже потренироваться на грунте. Плюс очевидно, что ей сейчас будет нелегко в эмоциональном плане. Американке понадобится еще некоторое время, прежде чем она придет в себя после сенсационной победы в Майами.
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Скорее всего, Паула выйдет в следующий раунд, в том числе благодаря своему умению играть на грунте.
Рекомендуемая ставка: победа Бадосы за 2.32.