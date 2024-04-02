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    Бадоса легко выиграет у Коллинз?

    Коллинз — Бадоса. Ставка (к. 2.32) и прогноз на турнир в Чарльстоне 2 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на Коллинз — Бадоса
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    Даниэль Коллинз
    Американка Даниэль Коллинз сыграет против испанки Паулы Бадосы в первом круге турнира в Чарльстоне (США). Матч пройдет 2 апреля, начало — в 19:30 мск. Коллинз — Бадоса: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    Коллинз

    Даниэль всего лишь через несколько дней после триумфа в Майами рванула на турнир в Чарльстоне.

    Казалось бы, зачем ей это, не лучше ли отдохнуть сейчас? Все просто: американка проводит последний сезон в карьере, и, похоже, что напоследок она хочет сыграть как можно больше матчей.

    Коллинз показала невероятный уровень на недавнем «тысячнике» в ее родной Флориде. В финале 30-летняя теннисистка выиграла у представительницы Казахстана Елены Рыбакиной (7:5, 6:3).

    Также стоит отметить, что в семи матчах Коллинз отдала соперницам в общей сложности лишь один сет.

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    У Коллинз действительно сумасшедший настрой в этом сезоне, но при этом надо учитывать, что спады тоже будут. Вполне вероятно, что на грунте она будет не так успешна, как на харде.

    Бадоса

    Паула тем временем по-прежнему находится в поисках своей лучшей формы.

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    • В первой половине марта Бадоса планировала сыграть в Индиан-Уэллс, но в итоге снялась из-за проблем со спиной.

    На турнире в Майами испанская теннисистка начала с волевой победы над Симоной Халеп, после чего уступила Арине Соболенко.

    Пока что лучшим результатом Бадосы в этом году остается выход в третий круг Открытого чемпионата Австралии.

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    В контексте предстоящей встречи также стоит отметить, что в прошлом году Паула выиграла 11 из 15 матчей на грунте, а в Чарльстоне она дошла до четвертьфинала.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Коллинз в этом матче можно поставить за 1.61, победу Бадосы букмекеры предлагают за 2.32.

    Прогноз: в отличие от соперницы, у Даниэль, по сути, не было возможности даже потренироваться на грунте. Плюс очевидно, что ей сейчас будет нелегко в эмоциональном плане. Американке понадобится еще некоторое время, прежде чем она придет в себя после сенсационной победы в Майами.

    Скорее всего, Паула выйдет в следующий раунд, в том числе благодаря своему умению играть на грунте.

    Рекомендуемая ставка: победа Бадосы за 2.32.

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    Ставка и прогноз на матч Коллинз — Бадоса с коэффициентом 2.32. Дата матча: 02.04.2024. Прогнозы на теннис. Бадоса легко выиграет у Коллинз?
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