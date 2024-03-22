Россиянка Екатерина Александрова сыграет против хорватки Донны Векич во втором круге турнира WTA 1000 в Майами. Матч пройдет 22 марта, начало — в 19:30 мск. Векич — Александрова: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Векич

Донна на старте турнира одержала победу над Каролиной Плишковой — 6:4, 2:6, 6:2.

Несмотря на то, что у чешки не так давно была солидная серия побед, этот результат вряд ли стал для кого-то сюрпризом.

Месяц назад Векич красиво обыграла Арину Соболенко (6:7, 6:3, 6:0) на турнире в Дубае. Поэтому победу над Плишковой сложно назвать сенсацией.

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Другой вопрос, что Векич далеко не всегда демонстрирует такой уровень. И уже давно известно, что она вообще не парится по этому поводу — хорватка почти на любом турнире играет и проводит время в свое удовольствие.

При этом Донна в этом году уже четыре раза выигрывала по два матча подряд.

Александрова

Екатерина в очередной раз попала в число сеяных, благодаря чему стартует сразу со второго раунда.

Это, конечно, хорошо, вот только недавние результаты россиянки совсем не впечатляют.

После поражения от Иги Свентек на турнире в Дохе Александрова не выиграла ни одного матча в Дубае и Индиан-Уэллс, уступив Магдалене Фрех и Юлии Путинцевой соответственно. Но ей свойственны подобные спады, поэтому здесь не надо сильно удивляться.

Ранее в этом году она дошла до финала в австрийском Линце и до полуфинала в Аделаиде.

В прошлом году Александрова добралась в Майами до четвертьфинала.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Векич в этом матче можно поставить за 1.89, победу Александровой букмекеры предлагают за 1.92.

Прогноз: в февраля Екатерина обыграла Донну на решающем тай-брейке в четвертьфинале турнире в Линце — 5:7, 7:6, 7:6. В прошлом году хорватка выиграла у россиянки на грунте в Штутгарте со счетом 7:6, 7:6. Похоже, они готовятся устроить еще один триллер.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.99.