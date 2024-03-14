Пол
Томми в предыдущем матче, как и ожидалось, спокойно выиграл у Луки Нарди, который внезапно стал непроходимым препятствием для Новака Джоковича.
В отличие от серба, у американского теннисиста не было проблем в игре против итальянца — 6:4, 6:3.
Безусловно, Нарди было непросто в психологическом плане, после сенсационной победы над Джоковичем от него снова ждали феерии. Но в том-то и дело, что Лука пока не готов стабильно демонстрировать высокий уровень игры.
В общем, Пол уверенно разобрался с автором главной сенсации сезона. На приеме у соперника вообще не было шансов.
Перед этим Томми одержал победу над французом Юго Эмбером (6:4, 6:4), который ранее в этом сезоне успел взять уже два титула.
Рууд
Каспер тем временем с трудом пробился в 1/8 финала, остановив в предыдущем раунде снова набравшего шикарную форму Гаэля Монфиса.
Норвежец дожал француза только в третьем сете — 3:6, 7:6, 6:4.
Рууду все-таки немного повезло, что 37-летнего Монфиса накрыла усталость после второго сета. Этот момент, пожалуй, стал ключевым.
Но в любом случае, Рууд показал отличный теннис, и с характером у него все в порядке. Взять хотя бы тай-брейк второй партии, это была очень стрессовая ситуация.
Каспер выиграл десять из 12-ти последних матчей.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Пола в этом матче можно поставить за 2.08, победу Рууда букмекеры предлагают за 1.75.
Прогноз: скорее всего, норвежец и американец устроят серьезные разборки. На это указывают и их предыдущие матчи — там всегда было неспокойно. На US Open-2022 Рууд дожал Пола только в пятом сете, при этом в первые три партии завершились тай-брейком.
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Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 2.00.