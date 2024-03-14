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    Рууду и Полу понадобится решающий тай-брейк?

    Пол — Рууд. Ставка (к. 2.00) и прогноз на «Мастерс» в Индиан-Уэллс 14 марта 2024 года

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    Каспер Рууд
    Норвежец Каспер Рууд сыграет против американца Томми Пола в четвертьфинале «Мастерса» в Индиан-Уэллс (США). Матч пройдет 14 марта, начало — в 22:30 мск. Пол — Рууд: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Теннис. Индиан-Уэллс. Мужчины 14 Марта 2024 года

    Пол

    Томми в предыдущем матче, как и ожидалось, спокойно выиграл у Луки Нарди, который внезапно стал непроходимым препятствием для Новака Джоковича.

    В отличие от серба, у американского теннисиста не было проблем в игре против итальянца — 6:4, 6:3.

    Безусловно, Нарди было непросто в психологическом плане, после сенсационной победы над Джоковичем от него снова ждали феерии. Но в том-то и дело, что Лука пока не готов стабильно демонстрировать высокий уровень игры.

    В общем, Пол уверенно разобрался с автором главной сенсации сезона. На приеме у соперника вообще не было шансов.

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    Перед этим Томми одержал победу над французом Юго Эмбером (6:4, 6:4), который ранее в этом сезоне успел взять уже два титула.

    Рууд

    Каспер тем временем с трудом пробился в 1/8 финала, остановив в предыдущем раунде снова набравшего шикарную форму Гаэля Монфиса.

    Норвежец дожал француза только в третьем сете — 3:6, 7:6, 6:4.

    Рууду все-таки немного повезло, что 37-летнего Монфиса накрыла усталость после второго сета. Этот момент, пожалуй, стал ключевым.

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    Но в любом случае, Рууд показал отличный теннис, и с характером у него все в порядке. Взять хотя бы тай-брейк второй партии, это была очень стрессовая ситуация.

    Каспер выиграл десять из 12-ти последних матчей.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Пола в этом матче можно поставить за 2.08, победу Рууда букмекеры предлагают за 1.75.

    Прогноз: скорее всего, норвежец и американец устроят серьезные разборки. На это указывают и их предыдущие матчи — там всегда было неспокойно. На US Open-2022 Рууд дожал Пола только в пятом сете, при этом в первые три партии завершились тай-брейком.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 2.00.

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    Ставка и прогноз на матч Пол — Рууд с коэффициентом 2.00. Дата матча: 14.03.2024. Прогнозы на теннис. Рууду и Полу понадобится решающий тай-брейк?
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