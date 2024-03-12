Испанец Карлос Алькарас сыграет против венгра Фабиана Марожана в 1/8 финала «Мастерса» в Индиан-Уэллс (США). Матч пройдет 12 марта, начало — в 23:00 мск. Марожан — Алькарас: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Марожан

Фабиан третий раз в карьере добрался до четвертого круга на «Мастерсе». В прошлом году он остановился на этой стадии в Риме (это отдельная история) и прорвался в четвертьфинал в Шанхае.

Венгерский теннисист впервые в текущем сезоне выиграл больше двух матчей подряд.

До сих пор его лучшим результатом в этом году был выход в третий круг Australian Open. В Мельбурне, прежде чем уступить Тейлору Фритцу, он остановил Марина Чилича и Франсиско Серундоло.

В Индиан-Уэллс 24-летний Марожан начал с победы над представителем Австрии Юрием Родионовым, после чего выиграл у чилийца Николаса Харри.

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В третьем круге Марожан спокойно разобрался с бразильцем Тьяго Сейботом Уайлдом (6:2, 6:2), который перед этим сенсационно обыграл Карена Хачанова.

Алькарас

Карлос, судя по предыдущему матчу, наконец-то почувствовал уверенность в собственных сил.

В третьем раунде испанец одержал победу над Феликсом Оже-Альяссимом — 6:2, 6:3.

В отличие от предыдущих матчей против канадца, в этом у Алькараса вообще не было проблем. В первую очередь, благодаря хорошей игре на собственной подаче. Ну а на приеме он всегда в порядке.

В общем, Алькарас наконец-то начал показывать теннис, благодаря которому он и стал звездой. Есть подозрение, что черная полоса позади.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Марожана в этом матче можно поставить за 7.70, победу Алькараса букмекеры предлагают за 1.12.

Прогноз: Карлос даже не пытается скрывать, что очень ждет встречи с венгерским теннисистом. Дело в том, что в прошлом году он сенсационно уступил Фабиану на «Мастерсе» в Риме — 3:6, 6:7. Это был один из первых случаев, когда Алькарас слегка расслабился, недооценил соперника — и тут же был наказан.

В общем, Карлитос настроен на реванш. На этот раз Марожану вряд ли удастся удивить теннисный мир.

Рекомендуемая ставка: победа Алькараса + тотал геймов больше 18,5 за 1.88.