Зверев
В первом матче на этой неделе Саша одержал победу над Кристофером О`Коннеллом — 6:4, 6:4.
На этот раз обошлось без драмы и сенсаций, немец показал солидный теннис и спокойно вышел в следующий раунд.
В конце прошлого месяца Зверев провалил турнир в Акапулько. В первом же матче шестая ракетка мира уступил Даниэлю Альтмайеру.
Правда, это пока единственный по-настоящему провальный эпизод в текущем сезоне.
Хотя поражение от Джордана Томпсона в полуфинале турнира в Лос-Кабосе тоже стало неприятным сюрпризом.
Свой лучший в этом году Зверев показал на Открытом чемпионате Австралии. В Мельбурне, вопреки прогнозам, он дошел до полуфинала.
Грикспор
Таллон начал турнир с уверенной победы над немцем Янником Ханфманном — 6:3, 6:3.
Ханфманн не любит играть на харде, поэтому результат вряд ли кого-то удивил. Нидерландец неплохо потренировался перед важным матчем.
На недавнем турнире в Дубае Грикспор проиграл во втором раунде Александру Бублику на двух тай-брейках. В первой партии соперник спас два сетбола, и это, возможно, был ключевой момент.
В середине февраля Грикспор дошел до полуфинала в Роттердаме. Прежде чем проиграьть Яннику Синнеру, он остановил Лоренцо Музетти, Хуберта Хуркача и Эмиля Руусувуори.
Интересно, что во всех победных матчах на домашнем турнире Таллон дожал своих соперников на решающем тай-брейке.
В прошлом году Грикспор не смог пройти третий раунд в Индиан-Уэллс, проиграв Карлосу Алькарасу (6:7, 3:6).
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Зверева в этом матче можно поставить за 1.30, победу Грикспора букмекеры предлагают за 3.54.
Прогноз: у Саши, скорее всего, будут проблемы. В прошлом году он проиграл Таллону в Роттердаме, а позже с трудом взял реванш в Торонто. Пожалуй, здесь лучше поставить на количество геймов — в этом матче теннисистам, возможно, понадобится даже решающий тай-брейк.
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Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,0 за 1.96.