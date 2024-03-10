Немец Александр Зверев сыграет проти нидерландца Таллона Грикспора в третьем круге «Мастерса» в Индиан-Уэллс (США). Матч 10 марта, начало — в 22:00 мск. Зверев — Грикспор: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Зверев

В первом матче на этой неделе Саша одержал победу над Кристофером О`Коннеллом — 6:4, 6:4.

На этот раз обошлось без драмы и сенсаций, немец показал солидный теннис и спокойно вышел в следующий раунд.

В конце прошлого месяца Зверев провалил турнир в Акапулько. В первом же матче шестая ракетка мира уступил Даниэлю Альтмайеру.

Правда, это пока единственный по-настоящему провальный эпизод в текущем сезоне.

Хотя поражение от Джордана Томпсона в полуфинале турнира в Лос-Кабосе тоже стало неприятным сюрпризом.

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Свой лучший в этом году Зверев показал на Открытом чемпионате Австралии. В Мельбурне, вопреки прогнозам, он дошел до полуфинала.

Грикспор

Таллон начал турнир с уверенной победы над немцем Янником Ханфманном — 6:3, 6:3.

Ханфманн не любит играть на харде, поэтому результат вряд ли кого-то удивил. Нидерландец неплохо потренировался перед важным матчем.

На недавнем турнире в Дубае Грикспор проиграл во втором раунде Александру Бублику на двух тай-брейках. В первой партии соперник спас два сетбола, и это, возможно, был ключевой момент.

В середине февраля Грикспор дошел до полуфинала в Роттердаме. Прежде чем проиграьть Яннику Синнеру, он остановил Лоренцо Музетти, Хуберта Хуркача и Эмиля Руусувуори.

Интересно, что во всех победных матчах на домашнем турнире Таллон дожал своих соперников на решающем тай-брейке.

В прошлом году Грикспор не смог пройти третий раунд в Индиан-Уэллс, проиграв Карлосу Алькарасу (6:7, 3:6).

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Зверева в этом матче можно поставить за 1.30, победу Грикспора букмекеры предлагают за 3.54.

Прогноз: у Саши, скорее всего, будут проблемы. В прошлом году он проиграл Таллону в Роттердаме, а позже с трудом взял реванш в Торонто. Пожалуй, здесь лучше поставить на количество геймов — в этом матче теннисистам, возможно, понадобится даже решающий тай-брейк.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,0 за 1.96.