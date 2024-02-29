Шелтон
Бен в первом раунде с трудом выиграл у британца Дэна Эванса — 2:6, 7:5, 7:6.
Концовка третьего сета превратилась в настоящий триллер: при счете 5:4 американец не реализовал три матчбола, сразу после чего отдал гейм на своей подаче, но в итоге умудрился сделать обратный брейк и вырвать победу на тай-брейке.
В начале февраля Шелтон дошел до полуфинала в Далласе. Прежде чем проиграть Томми Полу, 17-я ракетка мира остановил Майкла Ммо и Джордана Томпсона.
В новозеландском Окленде и на Открытом чемпионате Австралии 21-летний теннисист тоже выиграл по два матча.
Арнальди
Маттео тем временем начал турнир с сенсации. В первом же матче он обыграл Тейлора Фритца — 6:4, 4:6. 6:3.
В отличие от американца, итальянец здорово провел третий сет, почти не допуская ошибок на своей подаче.
Интересно, что для Арнальди это первая победа над игроком топ-10 на твердом покрытии.
Ранее в этом году Арнальди смог выиграть больше одного матча только в Брисбене, где дошел до четвертьфинала.
На прошлой неделе Маттео неудачно выступил в мексиканском Лос-Кабосе. В матче первого круга 42-я ракетка мира проиграл австралийцу Максу Перселлу.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Шелтона в этом матче можно поставить за 1.43, победу Арнальди букмекеры предлагают за 2.84.
Прогноз: в принципе, здесь может повториться сценарий матча между Арнальди и Фритцем. Итальянец вполне способен удивить еще одного американца с классной подачей. В данном случае лучше обойтись без ставок на исход.
Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,0 за 1.97.