Американец Бен Шелтон сыграет против итальянца Маттео Арнальди во втором круге турнира в Акапулько (Мексика). Матч пройдет 29 февраля, начало — в 04:30 мск. Шелтон — Арнальди: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Шелтон

Бен в первом раунде с трудом выиграл у британца Дэна Эванса — 2:6, 7:5, 7:6.

Концовка третьего сета превратилась в настоящий триллер: при счете 5:4 американец не реализовал три матчбола, сразу после чего отдал гейм на своей подаче, но в итоге умудрился сделать обратный брейк и вырвать победу на тай-брейке.

В начале февраля Шелтон дошел до полуфинала в Далласе. Прежде чем проиграть Томми Полу, 17-я ракетка мира остановил Майкла Ммо и Джордана Томпсона.

Все прогнозы на теннис

В новозеландском Окленде и на Открытом чемпионате Австралии 21-летний теннисист тоже выиграл по два матча.

Арнальди

Маттео тем временем начал турнир с сенсации. В первом же матче он обыграл Тейлора Фритца — 6:4, 4:6. 6:3.

В отличие от американца, итальянец здорово провел третий сет, почти не допуская ошибок на своей подаче.

Интересно, что для Арнальди это первая победа над игроком топ-10 на твердом покрытии.

Ранее в этом году Арнальди смог выиграть больше одного матча только в Брисбене, где дошел до четвертьфинала.

На прошлой неделе Маттео неудачно выступил в мексиканском Лос-Кабосе. В матче первого круга 42-я ракетка мира проиграл австралийцу Максу Перселлу.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Шелтона в этом матче можно поставить за 1.43, победу Арнальди букмекеры предлагают за 2.84.

Прогноз: в принципе, здесь может повториться сценарий матча между Арнальди и Фритцем. Итальянец вполне способен удивить еще одного американца с классной подачей. В данном случае лучше обойтись без ставок на исход.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,0 за 1.97.