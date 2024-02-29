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    У Шелтона тоже будут проблемы в матче с Арнальди?

    Шелтон — Арнальди. Ставка (к. 1.97) и прогноз на турнир в Акапулько 29 февраля 2024 года

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    Бен Шелтон
    Американец Бен Шелтон сыграет против итальянца Маттео Арнальди во втором круге турнира в Акапулько (Мексика). Матч пройдет 29 февраля, начало — в 04:30 мск. Шелтон — Арнальди: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Теннис. Акапулько. Мужчины 29 Февраля 2024 года
    Бен Шелтон (США)
  • Акапулько. Мужчины
    •  Бен Шелтон (США) 04:30 Маттео Арнальди (Италия) Маттео Арнальди (Италия)
  • Акапулько. Мужчины
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    Шелтон

    Бен в первом раунде с трудом выиграл у британца Дэна Эванса — 2:6, 7:5, 7:6.

    Концовка третьего сета превратилась в настоящий триллер: при счете 5:4 американец не реализовал три матчбола, сразу после чего отдал гейм на своей подаче, но в итоге умудрился сделать обратный брейк и вырвать победу на тай-брейке.

    В начале февраля Шелтон дошел до полуфинала в Далласе. Прежде чем проиграть Томми Полу, 17-я ракетка мира остановил Майкла Ммо и Джордана Томпсона.

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    В новозеландском Окленде и на Открытом чемпионате Австралии 21-летний теннисист тоже выиграл по два матча.

    Арнальди

    Маттео тем временем начал турнир с сенсации. В первом же матче он обыграл Тейлора Фритца — 6:4, 4:6. 6:3.

    В отличие от американца, итальянец здорово провел третий сет, почти не допуская ошибок на своей подаче.

    Интересно, что для Арнальди это первая победа над игроком топ-10 на твердом покрытии.

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    Ранее в этом году Арнальди смог выиграть больше одного матча только в Брисбене, где дошел до четвертьфинала.

    На прошлой неделе Маттео неудачно выступил в мексиканском Лос-Кабосе. В матче первого круга 42-я ракетка мира проиграл австралийцу Максу Перселлу.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Шелтона в этом матче можно поставить за 1.43, победу Арнальди букмекеры предлагают за 2.84.

    Прогноз: в принципе, здесь может повториться сценарий матча между Арнальди и Фритцем. Итальянец вполне способен удивить еще одного американца с классной подачей. В данном случае лучше обойтись без ставок на исход.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,0 за 1.97.

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    Ставка и прогноз на матч Шелтон — Арнальди с коэффициентом 1.97. Дата матча: 29.02.2024. Прогнозы на теннис. У Шелтона тоже будут проблемы в матче с Арнальди?
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