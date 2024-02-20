Белоруска Арина Соболенко сыграет против хорватки Донны Векич во втором круге турнира в Дубае (ОАЭ). Матч пройдет 20 февраля, начало — в 11:30 мск. Векич — Соболенко: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Векич

Донна в стартовом раунде одержала классную победу над китаянкой Синьюй Ван — 6:2, 6:4.

Хорватка отлично действовала на приеме и отыграла девять из десяти брейк-пойнтов, неоднократно показав психологическую устойчивость в стрессовых ситуациях.

На недавнем турнире в Дохе Векич не прошла даже первый круг, сразу же проиграв чешке Катерине Синяковой.

Зато перед этим Векич дошла до полуфинала в австрийском Линце. Прежде чем проиграть Екатерине Александровой, она остановила украинку Даяну Ястремскую и француженку Клару Бюрель.

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К слову, это пока что единственный в этом году турнир, на котором Донна выиграла больше одного матча.

Соболенко

Арина тем временем проведет первый матч после яркой победы на Открытом чемпионате Австралии.

Вряд ли белоруска сильно устала в Мельбурне, но в эмоциональном плане ей действительно надо было какое-то время, чтобы прийти в себя.

Соболенко эффектно защитила титул на австралийском мэйджоре, не отдав за весь турнир ни сета.

Боле того, только в одном матче (в полуфинале против Кори Гауфф) вторая ракетка мира проиграла больше пяти геймов.

Теперь Соболенко начинает погоню за Игой Свентек, которая после победы в Дохе оторвалась от Арины более чем на 1000 очков.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Векич в этом матче можно поставить за 7.40, победу Соболенко букмекеры предлагают за 1.10.

Прогноз: как ни странно, Донна ведет в личных встречах с Ариной — 5:2. Правда, свою на данный момент последнюю победу над белоруской она одержала еще в 2022 году. А в прошлом сезоне Соболенко разгромила хорватку на Australian Open. Скорее всего, в предстоящем матче, Арина снова не станет скромничать.

Рекомендуемая ставка: победа Соболенко с форой по геймам (-6,5) за 2.13.