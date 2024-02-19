Россиянка Анастасия Павлюченкова сыграет против чешки Мари Боузковой в первом круге турнира в Дубае (ОАЭ). Матч пройдет 19 февраля, начало — в 11:30 мск. Павлюченкова — Боузкова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Павлюченкова

Анастасия на минувшей неделе успешно выступила на крупном турнире в Дохе, сумев дойти до полуфинала.

Прежде чем проиграть Елене Рыбакиной, россиянка одержала победы над Дарьей Касаткиной, Мартой Костюк, Маркетой Вондроушовой и Даниэль Коллинс.

Надо признать, что Павлюченкова демонстрирует очень солидный теннис. Несмотря на все опасения, ей удалось вернуть свою лучшую форму даже после после сложной травмы колена.

Интересно, что в начале февраля Павлюченкова добралась до полуфинала в австрийском Линце. Здесь ее остановила латвийская теннисистка Алена Остапенко.

Благодаря недавним успехам Настя поднялась в рейтинге на 24-е место. Но такими темпами она вполне может вернуться и в топ-20.

Боузкова

Мари, в отличие от своей ближайшей соперницы, не лучшим образом провела недавние турниры.

В Дохе чешка в первом круге с трудом обыграла Софию Кенин, после чего уступила Даниэль Коллинс.

На турнире в Абу-Даби Боузкова не прошла даже первый раунд, сразу же проиграв Эмме Радукану.

Все прогнозы на теннис

На Открытом чемпионате Австралии 35-я ракетка мира проиграла в первом круге Линде Носковой.

Единственным успехом Боузковой в этом сезоне пока что остается выход в четвертьфинал турнира в новозеландском Окленде.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Павлюченкову в этом матче можно поставить за 1.49, победу Боузковой букмекеры предлагают за 2.62.

Прогноз: если судить по недавним матчам, то вполне логично предположить, что у Насти не будет серьезных проблем в предстоящей игре. Вполне вероятно, что россиянке хватит двух сетов для выхода в следующий раунд.

Рекомендуемая ставка: победа Павлюченковой с форой по геймам (-3,5) за 1.97.