2-й таймКопенгаген — Манчестер СитиОнлайн
ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Манчестер Сити»«Копенгаген» — «Манчестер Сити». Онлайн Клаудиньо («Зенит»)Первый трофей в году. «Зенит» разнес второй состав «Сантоса» на Кубке равноправия Сборная КатараОтсутствие доминирующей силы и прогресс аутсайдеров. Что Кубки Азии и Африки говорят нам о ЧМ-2026
  • 23:25
    • Рублев обыграл Бергса в 1-м круге турнира ATP-500 в Роттердаме
  • 19:35
    • Московское «Динамо» в овертайме дожало «Автомобилист»
  • 19:29
    • «Салават Юлаев» разгромил «Авангард»
  • 19:04
    • «Зенит» разбил «Сантос» в матче Кубка равноправия
  • 18:30
    • Александрова одолела Эрику Андрееву на турнире в Дохе
  • 21:42
    • «Нефтехимик» не смог обыграть «Ак Барс» в Казани
  • 17:59
    • Салах восстановился после травмы
    Все новости спорта

    Свентек не хватит двух сетов для победы над Александровой?

    Свентек — Александрова. Ставка (к. 2.03) и прогноз на турнир в Дохе 14 февраля 2024 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на Екатерина Александрова Прогнозы на Ига Свентек Прогнозы на WTA
    Прогноз и ставки на Свентек — Александрова
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Ига Свентек
    Россиянка Екатерина Александрова сыграет против польки Иги Свентек в третьем круге турнира в Дохе (Катар). Матч пройдет 14 февраля, начало — в 18:30 мск. Свентек — Александрова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Свентек

    Ига — действующая чемпионка турнира в Дохе. Более того, два года назад она тоже выиграла местный турнир.

    На этой неделе первая ракетка мира начала с разгромной победы над Сораной Кырстей — 6:1, 6:1.

    Это был первый матч Свентек после сенсационного поражения от чешки Линды Носковой в третьем круге Открытого чемпионата Австралии.

    Но также стоит отметить, что в начале января Ига выиграла пять матчей на командном турнире United Cup.

    Александрова

    Екатерина во вторник одержала победу над Эрикой Андреевой — 6:0, 3:6, 6:1.

    Как и ожидалось, матч получился нервным, а ключевым моментом стал опыт Александровой, которая уверенно переиграла 19-летнюю соотечественницу в третьем сете.

    В первом раунде российская теннисистка выиграла у болгарки Виктории Томовой — 7:5, 6:1.

    Все прогнозы на теннис

    Это уже третий турнир в новом сезоне, на котором Александрова прошла не менее двух раундов. Ранее она дошла до полуфинала в Аделаиде и до финала в Линце.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры не сомневаются в уверенной победе Свентек. На Александрову в этом матче можно поставить за 8.80.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    В прошлом году Екатерина взяла у Иги сет на грунтовом турнире в Мадриде. Кроме того, в 2022-м полька с трудом дожала россиянке в Остраве. Но в предстоящем матче, скорее всего, до настоящей интриги не дойдет. На этой неделе Свентек нужно побеждать в том числе для сохранения первого места в рейтинге.

    Ставка — победа Свентек + тотал геймов больше 17,5 за 2.03.

    Ещё прогнозы на спорт
    3.61
  • Прогноз на матч Торонто — Сент-Луис
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Оттава — Коламбус
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Монреаль — Анахайм
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Вашингтон — Колорадо
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Бостон — Тампа
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Баффало — Лос-Анджелес
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч Орландо — Оклахома
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Бруклин — Бостон
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:30
    •  1.68
  • Прогноз на матч Милуоки — Майами
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Финикс — Сакраменто
  • Баскетбол
  • Сегодня в 06:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Портленд — Миннесота
  • Баскетбол
  • Сегодня в 06:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес Лейкерс — Детройт
  • Баскетбол
  • Сегодня в 06:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Шаповалов — Монфис
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Руусувуори — Эмбер
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Свентек — Александрова: прогноз, ставка (2.03), статистика, коэффициенты матча 14.02.2024. Прогнозы на теннис. Свентек не хватит двух сетов для победы над Александровой?
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры