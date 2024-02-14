Россиянка Екатерина Александрова сыграет против польки Иги Свентек в третьем круге турнира в Дохе (Катар). Матч пройдет 14 февраля, начало — в 18:30 мск. Свентек — Александрова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Свентек

Ига — действующая чемпионка турнира в Дохе. Более того, два года назад она тоже выиграла местный турнир.

На этой неделе первая ракетка мира начала с разгромной победы над Сораной Кырстей — 6:1, 6:1.

Это был первый матч Свентек после сенсационного поражения от чешки Линды Носковой в третьем круге Открытого чемпионата Австралии.

Но также стоит отметить, что в начале января Ига выиграла пять матчей на командном турнире United Cup.

Александрова

Екатерина во вторник одержала победу над Эрикой Андреевой — 6:0, 3:6, 6:1.

Как и ожидалось, матч получился нервным, а ключевым моментом стал опыт Александровой, которая уверенно переиграла 19-летнюю соотечественницу в третьем сете.

В первом раунде российская теннисистка выиграла у болгарки Виктории Томовой — 7:5, 6:1.

Все прогнозы на теннис

Это уже третий турнир в новом сезоне, на котором Александрова прошла не менее двух раундов. Ранее она дошла до полуфинала в Аделаиде и до финала в Линце.

Прогноз и ставка

Букмекеры не сомневаются в уверенной победе Свентек. На Александрову в этом матче можно поставить за 8.80.

В прошлом году Екатерина взяла у Иги сет на грунтовом турнире в Мадриде. Кроме того, в 2022-м полька с трудом дожала россиянке в Остраве. Но в предстоящем матче, скорее всего, до настоящей интриги не дойдет. На этой неделе Свентек нужно побеждать в том числе для сохранения первого места в рейтинге.

Ставка — победа Свентек + тотал геймов больше 17,5 за 2.03.