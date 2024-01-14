Итальянец Янник Синнер сыграет против нидерландца Ботика ван де Зандшульпа в первом круге Открытого чемпионата Австралии. Матч пройдет 14 января в Мельбурне, начало — в 04:00 мск. Синнер — ван де Зандшульп: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

Синнер

Янник на неделе перед австралийским мэйджором провел два выставочных матча, которые показали, что он находится в хорошей форме.

Сначала итальянец разгромил австралийца Марка Полманса, а потом спокойно выиграл у бывшей второй ракетки мира Каспера Рууда.

При этом Синнер решил пропустить турниры в Брисбене, Аделаиде и Окленде. Вместо этого он сконцентрировался на тренировках и восстановлении.

Возможно, это было правильное решение с учетом того, у Синнера была очень насыщенная осень.

В конце 2023-го Янник взял титулы в Пекине и Вене, дошел до финала на Итоговом турнире и помог сборной Италии выиграть Кубок Дэвиса.

Ван де Зандшульп

Ботик тем временем уже успел выступить на двух турнирах, но каких-то заметных успехов у него пока не было.

В Гонконге после победы над Синтаро Мочидзуки нидерландец проиграл на решающем тай-брейке китайцу Цзюньчэню Шану.

В новозеландском Окленде ван де Зандшульп начал с победы над американцем Кристофером Юбэнкском, после чего уступил чилийцу Алехандро Табило.

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Лучшим результатом Ботика на Australian Open пока что остается выход в третий круг в 2022 году.

Прогноз и ставка

Букмекеры уверены, что Синнер легко выйдет в следующий раунд. На победу ван де Зандшульпа в этом матче можно поставить за 9.10.

Скорее всего, Яннику хватит трех сетов. Возможно, в какой-то партии дойдет даже до тай-брейка, но в целом интриги здесь немного.

Ставка — победа Синнера с форой по геймам (-8,0) за 1.92.