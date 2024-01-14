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    Синнер начнет Australian Open с разгромной победы?

    Синнер — ван де Зандшульп. Ставка (к. 1.92) и прогноз на Australian Open 14 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на Синнер — ван де Зандшульп
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    Янник Синнер
    Итальянец Янник Синнер сыграет против нидерландца Ботика ван де Зандшульпа в первом круге Открытого чемпионата Австралии. Матч пройдет 14 января в Мельбурне, начало — в 04:00 мск. Синнер — ван де Зандшульп: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Теннис. Australian Open. Мужчины 14 Января 2024 года

    Синнер

    Янник на неделе перед австралийским мэйджором провел два выставочных матча, которые показали, что он находится в хорошей форме.

    Сначала итальянец разгромил австралийца Марка Полманса, а потом спокойно выиграл у бывшей второй ракетки мира Каспера Рууда.

    При этом Синнер решил пропустить турниры в Брисбене, Аделаиде и Окленде. Вместо этого он сконцентрировался на тренировках и восстановлении.

    Возможно, это было правильное решение с учетом того, у Синнера была очень насыщенная осень.

    В конце 2023-го Янник взял титулы в Пекине и Вене, дошел до финала на Итоговом турнире и помог сборной Италии выиграть Кубок Дэвиса.

    Ван де Зандшульп

    Ботик тем временем уже успел выступить на двух турнирах, но каких-то заметных успехов у него пока не было.

    В Гонконге после победы над Синтаро Мочидзуки нидерландец проиграл на решающем тай-брейке китайцу Цзюньчэню Шану.

    В новозеландском Окленде ван де Зандшульп начал с победы над американцем Кристофером Юбэнкском, после чего уступил чилийцу Алехандро Табило.

    Все прогнозы на Australian Open

    Лучшим результатом Ботика на Australian Open пока что остается выход в третий круг в 2022 году.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры уверены, что Синнер легко выйдет в следующий раунд. На победу ван де Зандшульпа в этом матче можно поставить за 9.10.

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    Скорее всего, Яннику хватит трех сетов. Возможно, в какой-то партии дойдет даже до тай-брейка, но в целом интриги здесь немного.

    Ставка — победа Синнера с форой по геймам (-8,0) за 1.92.

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    Синнер — ван де Зандшульп: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 14.01.2024. Прогнозы на теннис. Синнер начнет Australian Open с разгромной победы?
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