Синнер
Янник на неделе перед австралийским мэйджором провел два выставочных матча, которые показали, что он находится в хорошей форме.
Сначала итальянец разгромил австралийца Марка Полманса, а потом спокойно выиграл у бывшей второй ракетки мира Каспера Рууда.
При этом Синнер решил пропустить турниры в Брисбене, Аделаиде и Окленде. Вместо этого он сконцентрировался на тренировках и восстановлении.
Возможно, это было правильное решение с учетом того, у Синнера была очень насыщенная осень.
В конце 2023-го Янник взял титулы в Пекине и Вене, дошел до финала на Итоговом турнире и помог сборной Италии выиграть Кубок Дэвиса.
Ван де Зандшульп
Ботик тем временем уже успел выступить на двух турнирах, но каких-то заметных успехов у него пока не было.
В Гонконге после победы над Синтаро Мочидзуки нидерландец проиграл на решающем тай-брейке китайцу Цзюньчэню Шану.
В новозеландском Окленде ван де Зандшульп начал с победы над американцем Кристофером Юбэнкском, после чего уступил чилийцу Алехандро Табило.
Все прогнозы на Australian Open
Лучшим результатом Ботика на Australian Open пока что остается выход в третий круг в 2022 году.
Прогноз и ставка
Букмекеры уверены, что Синнер легко выйдет в следующий раунд. На победу ван де Зандшульпа в этом матче можно поставить за 9.10.
Скорее всего, Яннику хватит трех сетов. Возможно, в какой-то партии дойдет даже до тай-брейка, но в целом интриги здесь немного.
Ставка — победа Синнера с форой по геймам (-8,0) за 1.92.