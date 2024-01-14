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    Джоковичу не хватит трех сетов для победы над дебютантом Australian Open?

    Джокович- Прижмич. Ставка (к. 1.87) и прогноз на Australian Open 14 января 2024 года

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    Новак Джокович
    Серб Новак Джокович сыграет против хорвата Дини Прижмича в первом круге Открытого чемпионата Австралии. Матч пройдет 14 января в Мельбурне, начало — в 11:00 мск. Джокович- Прижмич: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    Джокович

    Новак перед австралийским мэйджором провел несколько выставочных матчей и сыграл на United Cup.

    И во втором случае серб успел и слегка разочаровать, и напугать. В четвертьфинале первая ракетка мира проиграл в своем матче Алексу Де Минору (4:6, 4:6).

    Это было первое поражение Джоковича в Австралии с 2018 года. Австралиец прервал невероятную победную серию Ноле на Зеленом континенте из 43 матчей.

    И тогда же Новак подтвердил, что его беспокоит боль в запястье. К счастью, уже через пару дней он дал понять, что успеет восстановиться к первому в сезоне турниру «Большого шлема».

    Джокович стал победителем четырех предыдущих розыгрышей Australian Open. В общей сложности у него 10 титулов в Мельбурне.

    Прижмич

    Дино тем временем впервые в карьере приехал на Открытый чемпионат Австралии.

    И хорват с первой же попытки смог пройти непростую квалификацию. В решающем раунде отбора 18-летний теннисист выиграл у Азиза Доугаза из Туниса.

    В самом начале января Прижмич успел сыграть на «челленджере» в Канберре. Прежде чем уступить во втором раунде Брэндону Накашиме, он одержал победу над Раду Алботом.

    Все прогнозы на Australian Open

    В прошлом году лучшим результатом Дино стал выход в четвертьфинал грунтового турнира в Умаге. В середине октября он обыграл Стокгольме чеха Иржи Легечку.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры в данном случае не дают коэффициенты на исход, настолько всё очевидно.

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    Скорее всего, Новак обыграет молодого хорвата с разгромным счетом. Вряд ли Прижмич возьмет больше пяти-шести геймов.

    Ставка — победа Джоковича с форой по геймам (-9,5) за 1.87.

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    Джокович- Прижмич: прогноз, ставка (1.87), статистика, коэффициенты матча 14.01.2024. Прогнозы на теннис. Джоковичу не хватит трех сетов для победы над дебютантом Australian Open?
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