Джокович
Новак перед австралийским мэйджором провел несколько выставочных матчей и сыграл на United Cup.
И во втором случае серб успел и слегка разочаровать, и напугать. В четвертьфинале первая ракетка мира проиграл в своем матче Алексу Де Минору (4:6, 4:6).
Это было первое поражение Джоковича в Австралии с 2018 года. Австралиец прервал невероятную победную серию Ноле на Зеленом континенте из 43 матчей.
И тогда же Новак подтвердил, что его беспокоит боль в запястье. К счастью, уже через пару дней он дал понять, что успеет восстановиться к первому в сезоне турниру «Большого шлема».
Джокович стал победителем четырех предыдущих розыгрышей Australian Open. В общей сложности у него 10 титулов в Мельбурне.
Прижмич
Дино тем временем впервые в карьере приехал на Открытый чемпионат Австралии.
И хорват с первой же попытки смог пройти непростую квалификацию. В решающем раунде отбора 18-летний теннисист выиграл у Азиза Доугаза из Туниса.
В самом начале января Прижмич успел сыграть на «челленджере» в Канберре. Прежде чем уступить во втором раунде Брэндону Накашиме, он одержал победу над Раду Алботом.
Все прогнозы на Australian Open
В прошлом году лучшим результатом Дино стал выход в четвертьфинал грунтового турнира в Умаге. В середине октября он обыграл Стокгольме чеха Иржи Легечку.
Прогноз и ставка
Букмекеры в данном случае не дают коэффициенты на исход, настолько всё очевидно.
Скорее всего, Новак обыграет молодого хорвата с разгромным счетом. Вряд ли Прижмич возьмет больше пяти-шести геймов.
Ставка — победа Джоковича с форой по геймам (-9,5) за 1.87.