Представитель Казахстана Александр Бублик сыграет против австралийца Джеймса Маккейба в первом круге турнира в Аделаиде (Австралия). Матч пройдет 9 января, начало — в 10:00 мск. Маккейб — Бублик: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

Маккейб

Австралиец не смог пройти квалификацию в Аделаиде, но в итоге попал в осноную сетку как лаки-лузер.

В решающем раунде отбора 20-летний теннисист проиграл опытному французу Артуру Риндеркнешу (4:6, 5:7).

В Брисбене Маккейб уступил на старте квалификации бывшей третьей ракетке мира Доминику Тиму. Правда, здесь у него было несколько матчболов, которые австриец каким-то чудом отыграл.

В прошлом году представитель Зеленого континента ни разу не играл на уровне основной сетки ATP.

Бублик

Александр тем временем пропустил первую неделю нового сезона, отказавшись от возможности сыграть в Брисбене или Окленде.

«Теннис в лучшем случае половина моей жизни, а то и 30%. Жизнь гораздо интереснее, чем теннис», — сказал не так давно представитель Казахстана. Кто-кто, а он точно не лукавит в этом плане.

Но также стоит признать, что Бублик здорово провел прошлый сезон. Прямо сейчас он находится рядом с топ-30.

Все прогнозы на теннис

В 2023-м Бублик выиграл турнир в Галле, взял титул в Антверпене и добрался до четвертого раунда на Уимблдоне.

Прогноз и ставка

На Маккейба в этом матче можно поставить за 3.34, победу Бублика букмекеры предлагают за 1.33.

Вряд ли Саша сразу покажет идеальный теннис. Всё возможно, в принципе, но здесь лучше все-таки не рисковать и обойтись без ставок на исход.

Оптимальным вариантом будет ставка на тотал геймов больше 22,5 за 1.97.