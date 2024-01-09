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    Бублик проиграет первый матч в новом сезоне?

    Маккейб — Бублик. Ставка (к. 1.97) и прогноз на турнир в Аделаиде 9 января 2024 года

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    Александр Бублик
    Представитель Казахстана Александр Бублик сыграет против австралийца Джеймса Маккейба в первом круге турнира в Аделаиде (Австралия). Матч пройдет 9 января, начало — в 10:00 мск. Маккейб — Бублик: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    Маккейб

    Австралиец не смог пройти квалификацию в Аделаиде, но в итоге попал в осноную сетку как лаки-лузер.

    В решающем раунде отбора 20-летний теннисист проиграл опытному французу Артуру Риндеркнешу (4:6, 5:7).

    В Брисбене Маккейб уступил на старте квалификации бывшей третьей ракетке мира Доминику Тиму. Правда, здесь у него было несколько матчболов, которые австриец каким-то чудом отыграл.

    В прошлом году представитель Зеленого континента ни разу не играл на уровне основной сетки ATP.

    Бублик

    Александр тем временем пропустил первую неделю нового сезона, отказавшись от возможности сыграть в Брисбене или Окленде.

    «Теннис в лучшем случае половина моей жизни, а то и 30%. Жизнь гораздо интереснее, чем теннис», — сказал не так давно представитель Казахстана. Кто-кто, а он точно не лукавит в этом плане.

    Но также стоит признать, что Бублик здорово провел прошлый сезон. Прямо сейчас он находится рядом с топ-30.

    Все прогнозы на теннис

    В 2023-м Бублик выиграл турнир в Галле, взял титул в Антверпене и добрался до четвертого раунда на Уимблдоне.

    Прогноз и ставка

    На Маккейба в этом матче можно поставить за 3.34, победу Бублика букмекеры предлагают за 1.33.

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    Вряд ли Саша сразу покажет идеальный теннис. Всё возможно, в принципе, но здесь лучше все-таки не рисковать и обойтись без ставок на исход.

    Оптимальным вариантом будет ставка на тотал геймов больше 22,5 за 1.97.

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    Маккейб — Бублик: прогноз, ставка (1.97), статистика, коэффициенты матча 09.01.2024. Прогнозы на теннис. Бублик проиграет первый матч в новом сезоне?
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