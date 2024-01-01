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    Арнальди возьмет реванш у Фучовича?

    Арнальди — Фучович. Ставка (к. 1.92) и прогноз на турнир в Брисбене 1 января 2024 года

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    Маттео Арнальди
    Итальянец Маттео Арнальди сыграет против венгра Мартона Фучовича в первом круге турнира в Брисбене (Австралия). Матч пройдет 1 января, начало — в 04:00 мск. Арнальди — Фучович: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Теннис. Брисбен. Мужчины 01 Января 2024 года

    Арнальди

    Маттео стал одним из открытий прошлого сезона, по итогам которого ему удалось закрепиться в топ-50.

    Итальянец отправился в Австралию в статусе 44-й ракетки мира. Есть подозрение, что год назад он тоже не рассчитывал на подобный прорыв.

    Но результат говорят сами за себя — этот парень, скорее всего, способен подняться еще выше. Как минимум в топ-30 Арнальди точно окажется.

    В 2023-м Маттео выиграл три «челленджера», дошел до третьего круга на «Мастерсе» в Мадриде, до полуфинала в Умаге, выиграл три матча на Открытом чемпионате США и добрался до третьего раунда в Шанхае.

    Фучович

    Мартон тоже достойно провел минувший сезон, несмотря на то, что не смог вернуться в топ-50.

    Осенью венгерский теннисист выиграл по два матча на «Мастерсе» в Шанхае и на турнире в Софии.

    Летом Фучович на удивление здорово играл на траве. После выхода в полуфинал в Штутгарте 31-я ракетка мир выиграл два матча на Уимблдоне.

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    Кроме того, в 2023-м Фучович дошел до третьего круга на Открытом чемпионате Австралии и прошел три раунда на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе.

    Прогноз и ставка

    На Арнальди в этом матче можно поставить за 1.77, победу Фучовича букмекеры предлагают за 2.06.

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    В начале 2023 года Мартон обыграл Маттео на «челленджере» в Канберре. Итальянец в том матче слабо провел третий сет. Скорее всего, в предстоящем матче итальянцу и венгру снова понадобится дополнительная партия.

    Ставка — тотал геймов больше 22,5 за 1.92.

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    Арнальди — Фучович: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 01.01.2024. Прогнозы на теннис. Арнальди возьмет реванш у Фучовича?
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