Вавринка
Стэн заменил в основной сетке Карлоса Алькараса, не приехавшего в Базель из-за травмы.
Швейцарец не очень удачно провел недавние турниры, но в его случае это точно не повод для критики. В свои 38 лет он провел отличный сезон, по итогам которого, скорее всего, останется в топ-50.
На прошлой неделе Вавринка прошел один раунд в Стокгольме. После победы над Борной Гойо бывшую третью ракетку мира остановил Томаш Махач.
В Астане и на «Мастерсе» в Шанхае Стэн проиграл в первом раунде — Маркосу Гирону и Душану Лайовичу соответственно.
В прошлом году Вавринка дошел в Базеле до четвертьфинала, выиграв у Каспера Рууда и Брэндона Накашимы.
Шевченко
Александр тем временем задумался о смене спортивного гражданства. Уже в ближайшее время он начнет выступать за Казахстан.
«Он получает вид на жительство в Казахстане, мы давно с ним разговаривали. Саша хочет играть за Казахстан», — заявил сказал вице-президент Федерации тенниса Казахстана Юрий Польский.
На прошлой неделе Шевченко успел выиграть один матч в Стокгольме и пройти квалификацию в Базеле.
В шведской столице пока еще представитель России одержал победу над Бенжаменом Бонзи, после чего уступил Хуану-Пабло Варильясу.
В отборе швейцарского турнира Шевченко обыграл опытного итальянца Фабио Фоньини (6:4, 5:7, 6:0) и местного теннисиста Реми Бертола (6:3, 6:4).
Прогноз и ставка
На Вавринку в этом матче можно поставить за 1.43, победу Шевченко букмекеры предлагают за 2.83.
Стэн будет максимально мотивирован на домашнем турнире. И это станет главной проблемой для российского теннисиста.
Ставка — победа Вавринки в двух сетах за 2.11.