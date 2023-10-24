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    Вавринка обыграет Шевченко с разгромным счетом?

    Вавринка — Шевченко. Ставка (к. 2.11) и прогноз на турнир в Базеле 24 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Вавринка — Шевченко
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    Александр Шевченко
    Россиянин Александр Шевченко сыграет против швейцарца Стэна Вавринки в первом круге турнира в Базеле (Швейцария). Матч пройдет 24 октября, начало — 15:00 мск. Вавринка — Шевченко: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Вавринка

    Стэн заменил в основной сетке Карлоса Алькараса, не приехавшего в Базель из-за травмы.

    Швейцарец не очень удачно провел недавние турниры, но в его случае это точно не повод для критики. В свои 38 лет он провел отличный сезон, по итогам которого, скорее всего, останется в топ-50.

    На прошлой неделе Вавринка прошел один раунд в Стокгольме. После победы над Борной Гойо бывшую третью ракетку мира остановил Томаш Махач.

    В Астане и на «Мастерсе» в Шанхае Стэн проиграл в первом раунде — Маркосу Гирону и Душану Лайовичу соответственно.

    В прошлом году Вавринка дошел в Базеле до четвертьфинала, выиграв у Каспера Рууда и Брэндона Накашимы.

    Шевченко

    Александр тем временем задумался о смене спортивного гражданства. Уже в ближайшее время он начнет выступать за Казахстан.

    «Он получает вид на жительство в Казахстане, мы давно с ним разговаривали. Саша хочет играть за Казахстан», — заявил сказал вице-президент Федерации тенниса Казахстана Юрий Польский.

    На прошлой неделе Шевченко успел выиграть один матч в Стокгольме и пройти квалификацию в Базеле.

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    В шведской столице пока еще представитель России одержал победу над Бенжаменом Бонзи, после чего уступил Хуану-Пабло Варильясу.

    В отборе швейцарского турнира Шевченко обыграл опытного итальянца Фабио Фоньини (6:4, 5:7, 6:0) и местного теннисиста Реми Бертола (6:3, 6:4).

    Прогноз и ставка

    На Вавринку в этом матче можно поставить за 1.43, победу Шевченко букмекеры предлагают за 2.83.

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    Стэн будет максимально мотивирован на домашнем турнире. И это станет главной проблемой для российского теннисиста.

    Ставка — победа Вавринки в двух сетах за 2.11.

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    Вавринка — Шевченко: прогноз, ставка (2.11), статистика, коэффициенты матча 24.10.2023. Прогнозы на теннис. Вавринка обыграет Шевченко с разгромным счетом?
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