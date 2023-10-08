Россиянин Даниил Медведев сыграет против американца Себастьяна Корды в третьем круге «Мастерса» в Шанхае (Китай). Матч пройдет 8 октября, начало — в 09:00 мск. Корда — Медведев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Корда

Текущая неделя получилась чересчур событийной для Себастьяна, который отправился в Шанхай сразу после турнира в Астане, на котором ему удалось дойти до финала.

В решающем матче американец проиграл французу Адриану Маннарино. Начало было неплохим, но после первого сета соперник отдал ему лишь пять геймов.

На шанхайском «Мастерсе» 23-летний теннисист начал с уверенной победы над китайцем Бу Юнчаокете — 6:1, 6:4.

Судя по всему, Корда наконец-то набрал оптимальную форму, о чем свидетельствует в том числе статистика — 26-я ракетка мира выиграл семь из девяти последних матчей.

Медведев

У Даниила тоже не было проблем в первом матче. В субботу он, как и ожидалось, спокойно выиграл у Кристиана Гарина — 6:3, 6:3.

В этом матче россиянин здорово играл на приеме, сумев реализовать пять брейк-пойнтов.

У Медведева тоже было всего лишь пару дней на отдых перед «Мастерсом» в Шанхае. В среду он проиграл Яннику Синнеру (6:7, 6:7) в финале турнира в Пекине.

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Но как раз в случае с Медведевым можно не сомневаться, что ему хватит сил и на этот турнир. С выносливостью у него никогда не было проблем.

Прогноз и ставка

На Корду в этом матче можно поставить за 4.90, победу Медведева букмекеры предлагают за 1.22.

Даниилу врезалась в память предыдущая встреча с американцем. В начале года он уступил Себастьяну на Открытом чемпионате Австралии — 6:7, 3:6, 6:7.

Скорее всего, Медведев возьмет реванш, причем уверенно. Маловероятно, что Корда на этот раз удивит россиянина, который выиграл уже 60 матчей в этом сезоне.

Ставка — победа Медведева с форой по геймам (-4,5) за 1.92.