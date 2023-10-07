Итальянец Янник Синнер сыграет против американца Маркоса Гирона во втором круге «Мастерса» в Шанхае (Китай). Матч пройдет 7 октября, начало — в 07:30 мск. Синнер — Гирон: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Синнер

Янник на этой неделе стал чемпионом турнира в Пекине, взяв третий титул в сезоне.

Этот успех позволил ему подняться в рейтинге на четвертое место.

Но Синнера наверняка больше порадовали другие моменты. Ему наконец-то удалось на одном турнире обыграть главных конкурентов.

В полуфинале итальянец красиво разобрался с Карлосом Алькарасом (7:6, 6:1). А в решающем матче 22-летний теннисист остановил Даниила Медведева (7:6, 7:6).

Алькарас признался, что его совсем не удивила победа Синнера, показавшего невероятный теннис в их матче.

Важный момент: Синнер официально квалифицируется на Итоговый турнир, если пройдет круг в Шанхае.

Гирон

Маркос тем временем начал турнир с уверенной победы над колумбийцем Даниэлем Галаном — 6:4, 6:2.

На прошлой неделе американец выиграл у Стэна Вавринки на турнире в Астане. Интересно, что во всех трех сетах был тай-брейк.

Но уже в следующем матче Гирон уступил Доминику Тиму — на этот раз ему не повезло на тай-брейке решающего сета.

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После «Мастерса» в Торонто, на котором он неожиданно добрался до третьего круга, Гирон пока ни разу не выигрывал больше одного матча на уровне основной сетки ATP.

Прогноз и ставка

На Синнера в этом матче можно поставить за 1.13, победу Гирона букмекеры предлагают за 5.90.

Здесь сразу вспоминается, как в августе, через несколько дней после победы на «Мастерсе» в Торонто, Янник сенсационно уступил сербу Душану Лайовичу в первом матче на турнире в Цинциннати.

Теперь Синнеру снова придется играть всего лишь через пару дней после победы в финале, но на этот раз должно обойтись без эксцессов.

Ставка — победа Синнера с форой по геймам (-5,0) за 1.99.