Накашима
Брэндон отправился в Шанхай после очередной неприятной серии поражений.
На прошлой неделе американец не смог пройти квалификацию на турнире в Пекине, сразу же проиграв представителю Австралии Александару Вукичу.
В Чэнду Накашима уступил в первом раунде россиянину Роману Сафиуллину (4:6, 4:6).
На Открытом чемпионате Австралии 22-летний теннисист тоже проиграл в стартовом матче — здесь его остановил серб Ласло Дьере.
Приятным исключением за последние месяцы для Накашимы стал только турнир в Уинстон-Сейлеме, на котором он выиграл два матча.
Лучшим свидетельством того, что он проводит ужасный сезон, является падение Брэндона в рейтинге за пределы топ-100 — на данный момент американец всего лишь 123-й.
Сапата-Миральес
Бернабе на прошлой неделе не выиграл ни одного матча в Астане, проиграв в первом раунде белорусу Егору Герасимову.
В середине сентября испанец провел два матча в Кубке Дэвиса. В одном из них он уступил чеху Томашу Махачу.
На Открытом чемпионате США Сапата-Миральес выиграл в первом круге у 19-летнего американца Итана Куинна, после чего проиграл Новаку Джоковичу (4:6, 1:6, 1:6).
После майского «Мастерса» в Мадриде, на котором он дошел до четвертого раунда, Сапата-Миральес выиграл на уровне основной сетки ATP всего лишь четыре матча.
Прогноз и ставка
На Накашиму в этом матче можно поставить за 1.30, победу Сапаты-Миральеса букмекеры предлагают за 3.52.
Два года назад Брэндон спокойно обыгрывал Бернабе на «челленджерах» во Франции.
Несмотря на то, что сейчас у него не лучший период, американец, скорее всего, снова одержит победу над испанцем, которому тяжело играть на харде.
Ставка — победа Накашимы в двух сетах за 1.87.