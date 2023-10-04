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    Накашима снова проиграет?

    Накашима — Сапата-Миральес. Ставка (к. 1.87) и прогноз на «Мастерс» в Шанхае 4 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Накашима — Сапата-Миральес
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    Брэндон Накашима
    Американец Брэндон Накашима сыграет против испанца Бернабе Сапаты-Миральеса в первом круге «Мастерса» в Шанхае (Китай). Матч пройдет 4 октября, начало — в 05:00 мск. Накашима — Сапата-Миральес: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Накашима

    Брэндон отправился в Шанхай после очередной неприятной серии поражений.

    На прошлой неделе американец не смог пройти квалификацию на турнире в Пекине, сразу же проиграв представителю Австралии Александару Вукичу.

    В Чэнду Накашима уступил в первом раунде россиянину Роману Сафиуллину (4:6, 4:6).

    На Открытом чемпионате Австралии 22-летний теннисист тоже проиграл в стартовом матче — здесь его остановил серб Ласло Дьере.

    Приятным исключением за последние месяцы для Накашимы стал только турнир в Уинстон-Сейлеме, на котором он выиграл два матча.

    Лучшим свидетельством того, что он проводит ужасный сезон, является падение Брэндона в рейтинге за пределы топ-100 — на данный момент американец всего лишь 123-й.

    Сапата-Миральес

    Бернабе на прошлой неделе не выиграл ни одного матча в Астане, проиграв в первом раунде белорусу Егору Герасимову.

    В середине сентября испанец провел два матча в Кубке Дэвиса. В одном из них он уступил чеху Томашу Махачу.

    Все прогнозы на теннис

    На Открытом чемпионате США Сапата-Миральес выиграл в первом круге у 19-летнего американца Итана Куинна, после чего проиграл Новаку Джоковичу (4:6, 1:6, 1:6).

    После майского «Мастерса» в Мадриде, на котором он дошел до четвертого раунда, Сапата-Миральес выиграл на уровне основной сетки ATP всего лишь четыре матча.

    Прогноз и ставка

    На Накашиму в этом матче можно поставить за 1.30, победу Сапаты-Миральеса букмекеры предлагают за 3.52.

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    Два года назад Брэндон спокойно обыгрывал Бернабе на «челленджерах» во Франции.

    Несмотря на то, что сейчас у него не лучший период, американец, скорее всего, снова одержит победу над испанцем, которому тяжело играть на харде.

    Ставка — победа Накашимы в двух сетах за 1.87.

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    Накашима — Сапата-Миральес: прогноз, ставка (1.87), статистика, коэффициенты матча 04.10.2023. Прогнозы на теннис. Накашима снова проиграет?
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