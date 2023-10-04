Американец Брэндон Накашима сыграет против испанца Бернабе Сапаты-Миральеса в первом круге «Мастерса» в Шанхае (Китай). Матч пройдет 4 октября, начало — в 05:00 мск. Накашима — Сапата-Миральес: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Накашима

Брэндон отправился в Шанхай после очередной неприятной серии поражений.

На прошлой неделе американец не смог пройти квалификацию на турнире в Пекине, сразу же проиграв представителю Австралии Александару Вукичу.

В Чэнду Накашима уступил в первом раунде россиянину Роману Сафиуллину (4:6, 4:6).

На Открытом чемпионате Австралии 22-летний теннисист тоже проиграл в стартовом матче — здесь его остановил серб Ласло Дьере.

Приятным исключением за последние месяцы для Накашимы стал только турнир в Уинстон-Сейлеме, на котором он выиграл два матча.

Лучшим свидетельством того, что он проводит ужасный сезон, является падение Брэндона в рейтинге за пределы топ-100 — на данный момент американец всего лишь 123-й.

Сапата-Миральес

Бернабе на прошлой неделе не выиграл ни одного матча в Астане, проиграв в первом раунде белорусу Егору Герасимову.

В середине сентября испанец провел два матча в Кубке Дэвиса. В одном из них он уступил чеху Томашу Махачу.

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На Открытом чемпионате США Сапата-Миральес выиграл в первом круге у 19-летнего американца Итана Куинна, после чего проиграл Новаку Джоковичу (4:6, 1:6, 1:6).

После майского «Мастерса» в Мадриде, на котором он дошел до четвертого раунда, Сапата-Миральес выиграл на уровне основной сетки ATP всего лишь четыре матча.

Прогноз и ставка

На Накашиму в этом матче можно поставить за 1.30, победу Сапаты-Миральеса букмекеры предлагают за 3.52.

Два года назад Брэндон спокойно обыгрывал Бернабе на «челленджерах» во Франции.

Несмотря на то, что сейчас у него не лучший период, американец, скорее всего, снова одержит победу над испанцем, которому тяжело играть на харде.

Ставка — победа Накашимы в двух сетах за 1.87.