Синнер
Янник пятый раз в сезоне дошел до финала, благодаря чему в ближайшее время станет четвертой ракеткой мира.
Во вторник итальянец снова напомнил, почему его нередко называют одним из главных фаворитов на самых крупных турнирах.
В полуфинале Синнер одержал шикарную победу над Карлосом Алькарасом — 7:6, 6:1. И теперь в их противостоянии ничья — 4:4.
В начале матча Янник дважды терял подачу, но в обоих случаях ему удалось сделать обратный брейк.
Вторая партия, несмотря на счет, тоже получилась нервной. Синнер спас пять брейк-пойнтов и взял на приеме три гейма.
Пожалуй, можно говорить о том, что это был его лучший матч в сезоне.
Медведев
Даниил тем временем в полуфинале красиво разобрался с Александром Зверевым — 6:4, 6:3.
Медведев в очередной раз подтвердил, что является одним из лучших в игре на приеме.
Зверев, на самом деле, показал не самый плохой теннис, но для победы над российским теннисистом этого явно недостаточно.
Медведев не отдал ни одного гейма на собственной подаче и сделал по брейку в каждой партии. Это был его пока что лучший матч на пекинском турнире.
Для Даниила предстоящий финал станет восьмым в текущем сезоне. Ранее в этом году он взял пять титулов.
Прогноз и ставка
На Синнера в этом матче можно поставить за 2.59, победу Медведева букмекеры предлагают за 1.50.
Можно было бы подумать, что для Янника самое сложное (встреча с Алькарасом) уже позади, но это далеко не так.
Дело в том, что итальянец еще ни разу не обыгрывал Даниила. На данный момент счет в противостоянии 6:0 в пользу россиянина.
Ранее в этом году Медведев выиграл у Синнера в двух финалах — в Роттердаме и Майами.
В общем, это классическая история про «неудобного соперника».
Ставка — победа Медведева с форой по геймам (-3,0) за 1.96.