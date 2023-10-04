Россиянин Даниил Медведев сыграет против итальянца Янника Синнера в финале турнира в Пекине (Китай). Матч пройдет 4 октября, начало — в 14:30 мск. Синнер — Медведев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Синнер

Янник пятый раз в сезоне дошел до финала, благодаря чему в ближайшее время станет четвертой ракеткой мира.

Во вторник итальянец снова напомнил, почему его нередко называют одним из главных фаворитов на самых крупных турнирах.

В полуфинале Синнер одержал шикарную победу над Карлосом Алькарасом — 7:6, 6:1. И теперь в их противостоянии ничья — 4:4.

В начале матча Янник дважды терял подачу, но в обоих случаях ему удалось сделать обратный брейк.

Вторая партия, несмотря на счет, тоже получилась нервной. Синнер спас пять брейк-пойнтов и взял на приеме три гейма.

Пожалуй, можно говорить о том, что это был его лучший матч в сезоне.

Медведев

Даниил тем временем в полуфинале красиво разобрался с Александром Зверевым — 6:4, 6:3.

Медведев в очередной раз подтвердил, что является одним из лучших в игре на приеме.

Зверев, на самом деле, показал не самый плохой теннис, но для победы над российским теннисистом этого явно недостаточно.

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Медведев не отдал ни одного гейма на собственной подаче и сделал по брейку в каждой партии. Это был его пока что лучший матч на пекинском турнире.

Для Даниила предстоящий финал станет восьмым в текущем сезоне. Ранее в этом году он взял пять титулов.

Прогноз и ставка

На Синнера в этом матче можно поставить за 2.59, победу Медведева букмекеры предлагают за 1.50.

Можно было бы подумать, что для Янника самое сложное (встреча с Алькарасом) уже позади, но это далеко не так.

Дело в том, что итальянец еще ни разу не обыгрывал Даниила. На данный момент счет в противостоянии 6:0 в пользу россиянина.

Ранее в этом году Медведев выиграл у Синнера в двух финалах — в Роттердаме и Майами.

В общем, это классическая история про «неудобного соперника».

Ставка — победа Медведева с форой по геймам (-3,0) за 1.96.