Немец Александр Зверев сыграет против испанца Алехандро Давидовича-Фокины во втором круге турнира в Пекине (Китай). Матч пройдет 30 сентября, начало — в 16:00 мск. Зверев — Давидович-Фокина: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Зверев

Саше на старте турнира пришлось чуть-чуть понервничать, несмотря на то, что его соперник был всего лишь Диего Шварцман.

Немецкий теннисист дожал аргентинца только в третьем сете — 6:7, 6:1, 6:4.

Пришлось, конечно, повозиться, но, за исключением отдельных геймов в первом сете, обстановка на корте была под контролем Зверева.

В решающей партии бывшая вторая ракетка мира здорово подавал первым мячом, практически не оставив Шварцману никаких шансов на приеме.

С учетом того, что Зверев приехал в Пекин сразу после победы на турнире в Чэнду, ему удалось показать очень приличный теннис.

Давидович-Фокина

Алехандро тем временем проводит первый турнир после Открытого чемпионата США, на котором он дошел до третьего круга.

В середине месяца испанец провел три матча в Кубке Дэвиса. В одном из них он проиграл сербу Новаку Джоковичу (3:6, 4:6).

Кроме того, 25-я ракетка мира успел заглянуть на Кубок Лейвера, где, правда, провел лишь один матч, в котором уступил Франсиско Серундоло.

Все прогнозы на теннис

В Пекине Давидович-Фокина начал с разгромной победы над китайцем И Чжоу (6:2, 6:2).

Пока что главным успехом Алехандро во второй половине сезона остается выход в полуфинал «Мастерса» в Торонто.

Прогноз и ставка

На Зверева в этом матче можно поставить за 1.47, победу Давидовича-Фокины букмекеры предлагают за 2.69.

В августе Алехандро, по сути, нокаутировал Сашу в Торонто — 6:1, 6:2. Разумеется, после такого немец будет максимально настроен на реванш.

И, скорее всего, на этот раз Зверев докажет, что результат предыдущего матча с испанцем был всего лишь банальным недоразумением.

Ставка — победа Зверева + тотал геймов больше 19,5 за 2.16.