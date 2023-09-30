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    Зверев снова проиграет Давидовичу-Фокине?

    Зверев — Давидович-Фокина. Ставка (к. 2.16) и прогноз на турнир в Пекине 30 сентября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Зверев — Давидович-Фокина
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    Александр Зверев
    Немец Александр Зверев сыграет против испанца Алехандро Давидовича-Фокины во втором круге турнира в Пекине (Китай). Матч пройдет 30 сентября, начало — в 16:00 мск. Зверев — Давидович-Фокина: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Зверев

    Саше на старте турнира пришлось чуть-чуть понервничать, несмотря на то, что его соперник был всего лишь Диего Шварцман.

    Немецкий теннисист дожал аргентинца только в третьем сете — 6:7, 6:1, 6:4.

    Пришлось, конечно, повозиться, но, за исключением отдельных геймов в первом сете, обстановка на корте была под контролем Зверева.

    В решающей партии бывшая вторая ракетка мира здорово подавал первым мячом, практически не оставив Шварцману никаких шансов на приеме.

    С учетом того, что Зверев приехал в Пекин сразу после победы на турнире в Чэнду, ему удалось показать очень приличный теннис.

    Давидович-Фокина

    Алехандро тем временем проводит первый турнир после Открытого чемпионата США, на котором он дошел до третьего круга.

    В середине месяца испанец провел три матча в Кубке Дэвиса. В одном из них он проиграл сербу Новаку Джоковичу (3:6, 4:6).

    Кроме того, 25-я ракетка мира успел заглянуть на Кубок Лейвера, где, правда, провел лишь один матч, в котором уступил Франсиско Серундоло.

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    В Пекине Давидович-Фокина начал с разгромной победы над китайцем И Чжоу (6:2, 6:2).

    Пока что главным успехом Алехандро во второй половине сезона остается выход в полуфинал «Мастерса» в Торонто.

    Прогноз и ставка

    На Зверева в этом матче можно поставить за 1.47, победу Давидовича-Фокины букмекеры предлагают за 2.69.

    В августе Алехандро, по сути, нокаутировал Сашу в Торонто — 6:1, 6:2. Разумеется, после такого немец будет максимально настроен на реванш.

    И, скорее всего, на этот раз Зверев докажет, что результат предыдущего матча с испанцем был всего лишь банальным недоразумением.

    Ставка — победа Зверева + тотал геймов больше 19,5 за 2.16.

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    Зверев — Давидович-Фокина: прогноз, ставка (2.16), статистика, коэффициенты матча 30.09.2023. Прогнозы на теннис. Зверев снова проиграет Давидовичу-Фокине?
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