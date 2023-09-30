Зверев
Саше на старте турнира пришлось чуть-чуть понервничать, несмотря на то, что его соперник был всего лишь Диего Шварцман.
Немецкий теннисист дожал аргентинца только в третьем сете — 6:7, 6:1, 6:4.
Пришлось, конечно, повозиться, но, за исключением отдельных геймов в первом сете, обстановка на корте была под контролем Зверева.
В решающей партии бывшая вторая ракетка мира здорово подавал первым мячом, практически не оставив Шварцману никаких шансов на приеме.
С учетом того, что Зверев приехал в Пекин сразу после победы на турнире в Чэнду, ему удалось показать очень приличный теннис.
Давидович-Фокина
Алехандро тем временем проводит первый турнир после Открытого чемпионата США, на котором он дошел до третьего круга.
В середине месяца испанец провел три матча в Кубке Дэвиса. В одном из них он проиграл сербу Новаку Джоковичу (3:6, 4:6).
Кроме того, 25-я ракетка мира успел заглянуть на Кубок Лейвера, где, правда, провел лишь один матч, в котором уступил Франсиско Серундоло.
В Пекине Давидович-Фокина начал с разгромной победы над китайцем И Чжоу (6:2, 6:2).
Пока что главным успехом Алехандро во второй половине сезона остается выход в полуфинал «Мастерса» в Торонто.
Прогноз и ставка
На Зверева в этом матче можно поставить за 1.47, победу Давидовича-Фокины букмекеры предлагают за 2.69.
В августе Алехандро, по сути, нокаутировал Сашу в Торонто — 6:1, 6:2. Разумеется, после такого немец будет максимально настроен на реванш.
И, скорее всего, на этот раз Зверев докажет, что результат предыдущего матча с испанцем был всего лишь банальным недоразумением.
Ставка — победа Зверева + тотал геймов больше 19,5 за 2.16.