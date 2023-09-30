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    Россиянка даст бой сильной сопернице?

    Векич — Блинкова. Ставка (к. 1.89) и прогноз на матч в Пекине 30 сентября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Векич — Блинкова
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    Анна Блинкова
    Хорватка Донна Векич и россиянка Анна Блинкова встретятся в первом круге турнира в Пекине. Матч пройдет 30 сентября, начало — в 06:00 мск. Векич — Блинкова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Донна Векич

    Векич играет в содержательный теннис, только когда находится в тонусе по всем параметрам. Если же один из них дает сбои на постоянной основе, то хорватка далеко не пройдет на турнире.

    Донна избавилась за несколько последних лет от тех сложностей, которые ей мешали из года в год.

    На последних турнирах у нее не очень складываются дела, поскольку ей пришлось сняться с матча в Цинциннати против Онс Жабер. Но повреждение не прошло само по себе, поскольку два последующих матчах хорватка также проиграла.

    Все прогнозы на теннис

    Первый поединок престижного турнира в Пекине вызывает определённые опасения, поскольку Блинкова уже давно не является проходной соперницей и будет бороться только за победу.

    Анна Блинкова

    Игра Блинковой оставляет приятное впечатление, хоть пока она и не готова обыгрывать действительно серьезных соперниц.

    По этому году у Анны были серьезные достижения, которые она с гордостью может занести себе в актив, но с того момента прошло уже достаточное количество времени.

    За шесть последних поединков у неё всего лишь одна победа над словачкой Хрунчаковой, которая случилась в начале этой недели на другом китайском турнире в Нинбо.

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    На предстоящем турнире в столице Поднебесной ей попалась в соперницы далеко не самая простая теннисистка для первого круга, но даже в матче с ней у Анны есть определённые шансы на проход по соревнованию дальше.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в хорватку в этом поединке: победа Векич — 1.54, победа Блинковой — 2.48.

    Прогноз: Блинкова будет сопротивляться, но Векич более мастеровитая теннисистка.

    Ставка: Ф1 (-3) за 1.89.

    Альтернативный прогноз: Блинкова не зацепится за игру, поэтому в ней не будет много геймов.

    Альтернативная ставка: ТМ 20 с коэффициентом 2.27.

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    Векич — Блинкова: прогноз, ставка (1.89), статистика, коэффициенты матча 30.09.2023. Прогнозы на теннис. Россиянка даст бой сильной сопернице?
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