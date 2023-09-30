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    Рублеву не хватит двух сетов для победы над Эмбером?

    Рублев — Эмбер. Ставка (к. 2.07) и прогноз на турнир в Пекине 30 сентября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Рублев — Эмбер
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    Андрей Рублев
    Россиянин Андрей Рублев сыграет против француза Юго Эмбера во втором круге турнира в Пекине. Матч пройдет 30 сентября, начало — в 07:00 мск. Рублев — Эмбер: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Рублев

    Андрей в первом раунде одержал волевую победу над Кэмероном Норри — 4:6, 6:1, 6:4.

    Учитывая не самые простые условия, вполне вероятно, что в начале матча россиянину понадобилось какое-то время, чтобы привыкнуть к корту, к мячу.

    Во второй и третьей партиях Рублев эффективно действовал на приеме и ни разу не потерял собственную подачу.

    Несмотря на то, что первый сет выиграл Норри, все равно можно сказать, что Андрей начал турнир с уверенной победы.

    Эмбер

    Юго на старте турнира выиграл у итальянца Лоренцо Сонего — 7:5, 3:6, 6:0.

    Первые две партии получились сложными, а на решающую у соперника, похоже, не осталось сил. С Сонего такое уже нередко случалось.

    Между тем, Эмбер в третьем сете взял сто процентов очков на первом мяче — 10 из 10. Это явно свидетельствует о том, что у него нет проблем с выносливостью.

    Все прогнозы на теннис

    Победы в рамках Кубка Дэвиса над Стэном Вавринкой и Кэмероном Норри в середине месяца также указывают на то, что француз находится в неплохой форме как для заключительной части сезона.

    Прогноз и ставка

    На Рублева в этом матче можно поставить за 1.35, победу Эмбера букмекеры предлагают за 3.44.

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    Весной Андрей выиграл у француза на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе — 7:5, 6:3. И на данный момент счет в противостоянии 3-1 в пользу россиянина.

    Как и в предыдущем матче, в предстоящем Рублеву, скорее всего, тоже не удастся разгромить Эмбера.

    Вполне вероятно, что теннисисты проведут как минимум два напряженных сета.

    Ставка — тотал геймов больше 22,5 за 2.07.

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    Рублев — Эмбер: прогноз, ставка (2.07), статистика, коэффициенты матча 30.09.2023. Прогнозы на теннис. Рублеву не хватит двух сетов для победы над Эмбером?
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