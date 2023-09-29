Россиянка Вероника Кудерметова сыграет против польской теннисистки Иги Свентек в четвертьфинале турнира в Токио (Япония). Матч пройдет 29 сентября, начало — в 05:00 мск. Свентек — Кудерметова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Свентек

Ига начала турнир с победы над японкой Маи Хонтамой — 6:4, 7:5.

Помимо счета, обращае также на себя внимание продолжительность матча, которая составила два матча.

Для встречи Свентек с соперницей, которая находится за пределами топ-100, это просто нонсенс.

Примечательно, что в первом сете польская теннисистка уступала со счетом 1:4, а во втором вела 5:1, но в итоге позволила Маи вернуться в игру.

Вполне вероятно, что Свентек, для которой это был первый матч после Открытого чемпионата США, на тот момент просто не успела акклиматизироваться после кардинальной смены часовых поясов.

Кудерметова

Вероника тем временем впервые с июня выиграла два матча подряд. После серии неудачных результатов для нее это серьезное событие.

Правда, на этой неделе у россиянки пока не было серьезных соперниц.

В первом круге Кудерметова одержала победу над британкой Хэрриет Дарт, а во втором — над американкой Кайлой Дэй.

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Но эти успехи явно не стоит переоценивать. Победы над 149-й и 96-й ракетками мира не обязательно свидетельствуют о том, что Вероника наконец-то преодолела непростой период.

Прогноз и ставка

Букмекеры, как обычно, не сомневаются в победе Свентек. На Кудерметову можно поставить за 7.80.

Ранее в этом сезоне Вероника встречалась с Игой в Дохе и Мадриде. В первом матче Свентек выиграла со счетом 6:0, 6:1, а в во втором — 6:1, 6:1.

Увы, в предстоящем матче, скорее всего, тоже будет погром.

Ставка — победа Свентек с форой по геймам (-6,5) за 2.00.