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    Сафиуллин шокирует Зверева в финале?

    Зверев — Сафиуллин. Ставка (к. 3.32) и прогноз на финал турнира в Чэнду 26 сентября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Зверев — Сафиуллин
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    Роман Сафиуллин
    Россиянин Роман Сафиуллин сыграет против немца Александра Зверева в финале турнира в китайском Чэнду. Матч пройдет 26 сентября, начало — в 14:30 мск. Зверев — Сафиуллин: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Чэнду. Мужчины 26 Сентября 2023 года

    Зверев

    Зверев второй раз в сезоне дошел до финала. Первый был в конце июля, когда он взял титул в Гамбурге.

    У Саши было непростое начало турнира. В первом матче он только в третьем сете дожал россиянина Павла Котова — 7:6, 4:6, 6:1.

    Дальше была волевая победа над сербом Миомиром Кецмановичем — 5:7, 7:5, 6:2.

    Зато в полуфинале Зверев выиграл в двух сетах у Григора Димитрова — 6:3, 7:6. Интересно, что это уже его восьмая победа над болгарским теннисистом при одном поражении.

    Зверев выиграл 11 из 13-ти последних матчей. В Цинциннати его остановил Новак Джоковича, а на US Open — Карлос Алькарас.

    Сафиуллин

    Роман тем временем впервые в карьере добрался до финала на уровне ATP.

    И в отличие от Зверева, он пока не отдал ни сета на текущем турнире. В его случае это почти подвиг, учитывая то, с кем ему пришлось играть.

    Сафиуллин начал с победы над американцем Брэндоном Накашимой, после чего выиграл у британца Дэна Эванса.

    Австралиец Джордан Томпсон не смог доиграть матч с российским теннисистом из-за травмы.

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    А в полуфинале Роман красиво разобрался с Лоренцо Музетти — 6:3, 6:4. У итальянца за весь матч не было ни одного брейк-пойнта.

    И вот еще один факт: в четырех предыдущих матчах Сафиуллин не смог взять лишь один гейм на собственной подаче.

    Прогноз и ставка

    На Зверева в этом матче можно поставить за 1.33, победу Сафиуллина букмекеры предлагают за 3.32.

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    В пользу Зверева говорит колоссальный опыт. Для немца предстоящий финал будет уже 32-м в карьере. Россиянину о таком пока остается только мечтать.

    Однако мы все равно считаем, что Роман способен удивить бывшую вторую ракетку мира.

    Ставка — победа Сафиуллина за 3.32.

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    Зверев — Сафиуллин: прогноз, ставка (3.32), статистика, коэффициенты матча 26.09.2023. Прогнозы на теннис. Сафиуллин шокирует Зверева в финале?
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