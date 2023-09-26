Россиянин Роман Сафиуллин сыграет против немца Александра Зверева в финале турнира в китайском Чэнду. Матч пройдет 26 сентября, начало — в 14:30 мск. Зверев — Сафиуллин: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Зверев

Зверев второй раз в сезоне дошел до финала. Первый был в конце июля, когда он взял титул в Гамбурге.

У Саши было непростое начало турнира. В первом матче он только в третьем сете дожал россиянина Павла Котова — 7:6, 4:6, 6:1.

Дальше была волевая победа над сербом Миомиром Кецмановичем — 5:7, 7:5, 6:2.

Зато в полуфинале Зверев выиграл в двух сетах у Григора Димитрова — 6:3, 7:6. Интересно, что это уже его восьмая победа над болгарским теннисистом при одном поражении.

Зверев выиграл 11 из 13-ти последних матчей. В Цинциннати его остановил Новак Джоковича, а на US Open — Карлос Алькарас.

Сафиуллин

Роман тем временем впервые в карьере добрался до финала на уровне ATP.

И в отличие от Зверева, он пока не отдал ни сета на текущем турнире. В его случае это почти подвиг, учитывая то, с кем ему пришлось играть.

Сафиуллин начал с победы над американцем Брэндоном Накашимой, после чего выиграл у британца Дэна Эванса.

Австралиец Джордан Томпсон не смог доиграть матч с российским теннисистом из-за травмы.

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А в полуфинале Роман красиво разобрался с Лоренцо Музетти — 6:3, 6:4. У итальянца за весь матч не было ни одного брейк-пойнта.

И вот еще один факт: в четырех предыдущих матчах Сафиуллин не смог взять лишь один гейм на собственной подаче.

Прогноз и ставка

На Зверева в этом матче можно поставить за 1.33, победу Сафиуллина букмекеры предлагают за 3.32.

В пользу Зверева говорит колоссальный опыт. Для немца предстоящий финал будет уже 32-м в карьере. Россиянину о таком пока остается только мечтать.

Однако мы все равно считаем, что Роман способен удивить бывшую вторую ракетку мира.

Ставка — победа Сафиуллина за 3.32.