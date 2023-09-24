Гречанка Мария Саккари сыграет против американки Кэролайн Доулхайд в финале турнира в Гвадалахаре (Мексика). Матч пройдет 24 сентября, начало — в 03:00 мск. Доулхайд — Саккари: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Доулхайд

Как бы ни завершился предстоящий матч, Кэролайн уже сейчас можно назвать главной звездой недели.

Благодаря сенсационному выход в финал мексиканского «тысячника» американка взлетит в рейтинге сразу на 69 позиций и дебютирует в топ-50. Ранее она не поднималась в рейтинге выше 99-го места.

В полуфинале Доулхайд одержала победу над Софией Кенин — 7:5, 6:3.

В этом матче Кэролайн очень помогли ошибки соотечественницы, которая, например, взяла на первом мяче лишь 55 процентов очков.

Ну и стоит отметить, что точность первой подачи Доулхайд, которая была на уровне 74 процентов.

Примечательно, что до этой недели 25-летняя теннисистка выиграла в текущем сезоне лишь четыре матча на уровне основной сетки WTA.

Саккари

Мария тем временем второй год подряд дошла в Гвадалахаре до финала, поэтому ее успех не стал сюрпризом.

А вот чересчур уверенная победа теннисистки из Греции над Каролин Гарсия в полуфинале все-таки удивила.

Саккари отдала француженке всего лишь три гейма — 6:3, 6:0.

Во второй партии француженка ужасно играла на своей подаче. Точность на первом мяче у нее была всего лишь на уровне 28 процентов.

Все прогнозы на теннис

На этой неделе Мария до сих пор не отдала ни одного сета. Ранее она выиграла у Сторм Хантер, Камилы Джорджи и Эмилианы Аранго.

Прогноз и ставка

На Доулхайд в этом матче можно поставить за 5.10, победу Саккари букмекеры предлагают за 1.24.

Как и в прошлом году, Мария сыграет в решающем матче против американки. Правда, тогда ее соперницей была Джессика Пегула.

Несмотря на то, что Кэролайн сейчас явно на кураже, мы все-таки склоняемся к тому, что Саккари не упустит шикарный шанс взять первый титул в сезоне. И помимо этого, гречанка почти гарантирует себе участие в Итоговом турнире.

Ставка — победа Саккари с форой по геймам (-5,5) за 2.25.