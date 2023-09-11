Россиянка Екатерина Александрова сыграет против Алены Остапенко из Латвии в первом круге турнира в Сан-Диего. Матч пройдет 11 сентября, начало — в 20:00 мск. Александрова — Остапенко: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Александрова

Екатерина отправилась в Сан-Диего после не самого успешного выступления на Открытом чемпионате США.

В Нью-Йорке россиянка дошла до третьего круга. На самом деле, не так уж и плохо, но от нее все-таки ждали большего.

Александрова выиграла у Лейлы Фернандес и Леси Цуренко, после чего вообще без шансов уступила чемпионке Уимблдона-2023 Маркете Вондроушовой.

Зато перед US Open Александрова дошла до финала на турнире в Кливленде. В решающем матче 20-я ракетка мира уступила испанке Саре Соррибес-Тормо.

Остапенко

Алена тем временем, скорее всего, осталась довольна своим результатом на американском мэйджоре.

Теннисистка из Латвии дошла в Нью-Йорке до четвертьфинала. В первых трех раундах она не без труда остановила Ясмин Паолини, Элину Аванесян и Бернарду Перу, после чего организовала главную сенсацию турнира.

В четвертом круге Остапенко обыграла прошлогоднюю чемпионку US Open Игу Свентек (3:6, 6:3, 6:1). Для польской теннисистки стала откровением чересчур агрессивная игра чемпионки «Ролан Гаррос»-2023 во второй и третьей партиях.

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Но главная проблема Остапенко заключается в том, что она не может постоянно играть на таком уровне. В четвертьфинале Алена проиграла будущей чемпионке Кори Гауфф со счетом 0:6, 2:6.

Прогноз и ставка

На Александрову в этом матче можно поставить за 1.99, победу Остапенко букмекеры предлагают за 1.82.

Екатерина дважды обыграла Алену в прошлом сезоне — на грунте в Мадриде и на харде в Сеуле. И на данный момент счет в противостоянии 5-2 в пользу российской теннисистки.

И вполне вероятно, что Александрова снова обыграет представительницу Латвии. Не факт, что Остапенко успела прийти в себя после недавних баталий в Нью-Йорке.

Ставка — победа Александровой за 1.99.