Александрова
Екатерина отправилась в Сан-Диего после не самого успешного выступления на Открытом чемпионате США.
В Нью-Йорке россиянка дошла до третьего круга. На самом деле, не так уж и плохо, но от нее все-таки ждали большего.
Александрова выиграла у Лейлы Фернандес и Леси Цуренко, после чего вообще без шансов уступила чемпионке Уимблдона-2023 Маркете Вондроушовой.
Зато перед US Open Александрова дошла до финала на турнире в Кливленде. В решающем матче 20-я ракетка мира уступила испанке Саре Соррибес-Тормо.
Остапенко
Алена тем временем, скорее всего, осталась довольна своим результатом на американском мэйджоре.
Теннисистка из Латвии дошла в Нью-Йорке до четвертьфинала. В первых трех раундах она не без труда остановила Ясмин Паолини, Элину Аванесян и Бернарду Перу, после чего организовала главную сенсацию турнира.
В четвертом круге Остапенко обыграла прошлогоднюю чемпионку US Open Игу Свентек (3:6, 6:3, 6:1). Для польской теннисистки стала откровением чересчур агрессивная игра чемпионки «Ролан Гаррос»-2023 во второй и третьей партиях.
Но главная проблема Остапенко заключается в том, что она не может постоянно играть на таком уровне. В четвертьфинале Алена проиграла будущей чемпионке Кори Гауфф со счетом 0:6, 2:6.
Прогноз и ставка
На Александрову в этом матче можно поставить за 1.99, победу Остапенко букмекеры предлагают за 1.82.
Екатерина дважды обыграла Алену в прошлом сезоне — на грунте в Мадриде и на харде в Сеуле. И на данный момент счет в противостоянии 5-2 в пользу российской теннисистки.
И вполне вероятно, что Александрова снова обыграет представительницу Латвии. Не факт, что Остапенко успела прийти в себя после недавних баталий в Нью-Йорке.
Ставка — победа Александровой за 1.99.