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    Бюрель выиграет матч, но победа не будет простой

    Доулхайд — Бюрель. Ставка (к. 1.62) и прогноз на матч Us Open 29 августа 2023 года

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    Прогноз и ставки на Доулхайд — Бюрель
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    Клара Бюрель
    Американка Кэролайн Доулхайд и француженка Клара Бюрель встретятся в первом круге «Us Open». Матч пройдет 29 августа, начало — в 21:30 мск. Доулхайд — Бюрель: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Кэролайн Доулхайд

    Доулхайд всего лишь пока 24 года, но действительно серьезных достижений по карьере она так и не добилась.

    Кэролайн любит больше всего играть на самый рейтинговых «фьючерсах», причем предпочтительно на тех, которые проходят в США.

    И именно это с ней играет злую шутку, поскольку привыкаешь к стране и собственной публике, а на других кортах не можешь ничего вразумительного показывать.

    Все прогнозы на US Open

    Хочется верить, что на кортах Нью-Йорка ей удастся пройти хотя бы один круг, но надежд на это откровенно мало.

    Клара Бюрель

    Бюрель является качественной исполнительницей кроссов и длинных розыгрышей с нестандартным исполнением, однако это все работает в полной мере лишь в случае, если все звезды сходятся на небе.

    Клара в этом году первые четыре месяца откровенно спала и вспомнила как играть теннис только к домашнему «Ролан Гаррос» в Париже, когда она знатно пошумела на соревнованиях в Страсбурге.

    В последний месяц на харде у неё не было больших побед, но по сетке турниров она пробиралась значительно глубоко.

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    В игре с американкой именно у Клары больше шансов на итоговый успех, но чрезмерно расслабляться также не стоит.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят во француженку в этом поединке: победа Доулхайд — 2.31, победа Бюрель — 1.62.

    Прогноз: Игра закончится в пользу француженки, но ей придется попотеть.

    Ставка: П2 за 1.62.

    Альтернативный прогноз: Доулхайд просто так не сдастся.

    Альтернативная ставка: ТБ 23 с коэффициентом 2.14.

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    Доулхайд — Бюрель: прогноз, ставка (1.62), статистика, коэффициенты матча 29.08.2023. Прогнозы на теннис. Бюрель выиграет матч, но победа не будет простой
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