Американка Кэролайн Доулхайд и француженка Клара Бюрель встретятся в первом круге «Us Open». Матч пройдет 29 августа, начало — в 21:30 мск. Доулхайд — Бюрель: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Кэролайн Доулхайд

Доулхайд всего лишь пока 24 года, но действительно серьезных достижений по карьере она так и не добилась.

Кэролайн любит больше всего играть на самый рейтинговых «фьючерсах», причем предпочтительно на тех, которые проходят в США.

И именно это с ней играет злую шутку, поскольку привыкаешь к стране и собственной публике, а на других кортах не можешь ничего вразумительного показывать.

Все прогнозы на US Open

Хочется верить, что на кортах Нью-Йорка ей удастся пройти хотя бы один круг, но надежд на это откровенно мало.

Клара Бюрель

Бюрель является качественной исполнительницей кроссов и длинных розыгрышей с нестандартным исполнением, однако это все работает в полной мере лишь в случае, если все звезды сходятся на небе.

Клара в этом году первые четыре месяца откровенно спала и вспомнила как играть теннис только к домашнему «Ролан Гаррос» в Париже, когда она знатно пошумела на соревнованиях в Страсбурге.

В последний месяц на харде у неё не было больших побед, но по сетке турниров она пробиралась значительно глубоко.

В игре с американкой именно у Клары больше шансов на итоговый успех, но чрезмерно расслабляться также не стоит.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят во француженку в этом поединке: победа Доулхайд — 2.31, победа Бюрель — 1.62.

Прогноз: Игра закончится в пользу француженки, но ей придется попотеть.

Ставка: П2 за 1.62.

Альтернативный прогноз: Доулхайд просто так не сдастся.

Альтернативная ставка: ТБ 23 с коэффициентом 2.14.