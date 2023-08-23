Испанка Сара Соррибес-Тормо и россиянка Вероника Кудерметова встретятся во втором круге турнира в Кливленде. Матч пройдет 23 августа, начало — в 21:00 мск. Соррибес-Тормо — Кудерметова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Сара Соррибес-Тормо

Сара Соррибес-Тормо в этом году совершила значительный прорыв в игре на грунте, но на синтетике она по-прежнему выступает относительно слабо.

За семь последних матчей испанка смогла выиграть только три встречи и то первый матч этого турнира завершился досрочной победой.

Все по причине полученной травмы чешки Синяковой, которая по своему потенциалу выглядела значительно более предпочтительной претенденткой на проход во второй круг.

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В поединке против Кудерметвой испанка видится откровенно слабым звеном, несмотря на то что Вероника максимально неудачно провела турнира в Цинциннати на прошлой неделе.

Вероника Кудерметова

Кудерметова знатно опростоволосилась на турнире в Цинциннати, поскольку проиграла Винус Уильямс, выигравшей с начала этого года до встречи с россиянкой всего лишь два матча.

Подобные поражения знатно отрезвляют, поэтому хочется верить, что Вероника максимально быстро восстановится после такого холодного душа.

Первый матч на турнире в Кливленде ей удалось выиграть у аргентинки Подорошки, но игра получилась отнюдь не проходной.

В игре с Соррибес-Тормо расклад сил целиком и полностью в пользу россиянки, но вальяжной ей играть испанка не позволит.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в россиянку в этом поединке: победа Соррибес-Тормо — 2.52, победа Кудерметовой — 1.53.

Прогноз: Кудерметова одержит победу с запасом.

Ставка: Ф2 (-3) за 1.75.

Альтернативный прогноз: Игра может затянуться, если Соррибес-Тормо будет в тонусе.

Альтернативная ставка: ТБ 23 с коэффициентом 2.26.