Сара Соррибес-Тормо
Сара Соррибес-Тормо в этом году совершила значительный прорыв в игре на грунте, но на синтетике она по-прежнему выступает относительно слабо.
За семь последних матчей испанка смогла выиграть только три встречи и то первый матч этого турнира завершился досрочной победой.
Все по причине полученной травмы чешки Синяковой, которая по своему потенциалу выглядела значительно более предпочтительной претенденткой на проход во второй круг.
В поединке против Кудерметвой испанка видится откровенно слабым звеном, несмотря на то что Вероника максимально неудачно провела турнира в Цинциннати на прошлой неделе.
Вероника Кудерметова
Кудерметова знатно опростоволосилась на турнире в Цинциннати, поскольку проиграла Винус Уильямс, выигравшей с начала этого года до встречи с россиянкой всего лишь два матча.
Подобные поражения знатно отрезвляют, поэтому хочется верить, что Вероника максимально быстро восстановится после такого холодного душа.
Первый матч на турнире в Кливленде ей удалось выиграть у аргентинки Подорошки, но игра получилась отнюдь не проходной.
В игре с Соррибес-Тормо расклад сил целиком и полностью в пользу россиянки, но вальяжной ей играть испанка не позволит.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в россиянку в этом поединке: победа Соррибес-Тормо — 2.52, победа Кудерметовой — 1.53.
Прогноз: Кудерметова одержит победу с запасом.
Ставка: Ф2 (-3) за 1.75.
Альтернативный прогноз: Игра может затянуться, если Соррибес-Тормо будет в тонусе.
Альтернативная ставка: ТБ 23 с коэффициентом 2.26.