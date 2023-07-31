Россиянин Аслан Карацев сыграет против новозеландца Киранпала Панну в первом круге турнира в Вашингтоне. Матч пройдет 31 июля, начало — в 22:00 мск. Карацев — Панну: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Карацев

Аслан проведет первый матч после Уимблдона, на котором ему удалось пройти только один раунд.

На британском мэйджоре россиянин выиграл у француза Люки Ван Аша, после чего уступил Андрею Рублеву.

После этого Карацев планировал сыграть в шведском Бостаде и Гамбурге, но в итоге не поехал туда. По всей видимости, из-за травмы.

В прошлом году Аслан не выиграл ни одного матча в Вашингтоне.

Панну

Киранпал тем временем стал одним из героев квалификации турнира в столице США.

В первом раунде отбора новозеландский теннисист выиграл у опытного американца Дениса Кудлы. В этом матче его победу предлагали за 9.60.

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После этого Панну обыграл американца Бруно Кузухару. Как и в предыдущем матче, здесь он тоже отдал первый сет, но в итоге совершил камбэк.

Панну занимает 717-е место в рейтинге ATP. Перед этим он пропустил пять месяцев из-за травмы.

Прогноз и ставка

Букмекеры не сомневаются в уверенной победе Карацева. На Панну в этом матче можно поставить за 7.90.

Аслан выиграет, но вряд ли разгромно. Во-первых, это будет его первый матч после перерыва, а во-вторых — соперник, похоже, не так уж и просто, несмотря на то, что находится в восьмой сотне рейтинга.

Ставка — победа Карацева + тотал геймов больше 18,5 за 1.94.