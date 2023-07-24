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    Итальянка сможет пройти по дистанции дальше?

    Джорджи — Мария. Ставка (к. 1.78) и прогноз на матч турнира в Будапеште 17 июля 2023 года

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    Прогноз и ставки на Джорджи — Мария
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    Камила Джорджи
    Итальянка Камила Джорджи и немка Татьяна Мария встретятся в первом круге турнира в Будапеште. Матч пройдет 17 июля, начало — в 16:00 мск Джорджи — Мария: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Камила Джорджи

    Джорджи не падает ниже определенного уровня всю свою карьеру, поэтому ни для кого не будет удивлением. Если она после небольшого повреждения сыграет на предстоящем венгерском турнире, как ни в чем не бывало.

    Последние турниры ей не очень удавались, но при итальянке всегда есть самое главное в лице её несгибаемого характера.

    Если он множится ещё и на удачную игру в атаке, то соперницам можно сразу чехлить свои теннисные ракетки.

    Все прогнозы на теннис

    Игра с Марией ожидается максимально равной, в которой могут победить обе соперницы с одинаковой долей вероятности.

    Татьяна Мария

    Мария умеет играть в теннис, но в последнее время у нее с теннисом большие проблемы. Прошлогодние результаты у куда-то улетучились безвозвратно, и пока что ничего не помогает вернуть их.

    При всем этом на мелких турнирах ей как-то удается демонстрировать сносный теннис, способный поддерживать её в рейтинге.

    На соревновании в Венгрии она отнюдь не является фавориткой, но вполне себе может устроить зарубу с любой из соперниц.

    Именно такая игра и будет нас ждать в рамках первого круга, поскольку Джорджи не их тех, кто отступает.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в итальянку в этом поединке: победа Джорджи — 1.78, победа Марии — 2.03.

    Прогноз: Обе соперницы достойны другу друга, но итальянка имеет больше шансов на итоговый успех.

    Ставка: П1 за 1.78.

    Альтернативный прогноз: Будет непримиримая борьба на протяжении всего матча.

    Альтернативная ставка: ТБ 23 с коэффициентом 2.03.

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    Джорджи — Мария: прогноз, ставка (1.78), статистика, коэффициенты матча 24.07.2023. Прогнозы на теннис. Итальянка сможет пройти по дистанции дальше?
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