Итальянка Камила Джорджи и немка Татьяна Мария встретятся в первом круге турнира в Будапеште. Матч пройдет 17 июля, начало — в 16:00 мск Джорджи — Мария: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Камила Джорджи

Джорджи не падает ниже определенного уровня всю свою карьеру, поэтому ни для кого не будет удивлением. Если она после небольшого повреждения сыграет на предстоящем венгерском турнире, как ни в чем не бывало.

Последние турниры ей не очень удавались, но при итальянке всегда есть самое главное в лице её несгибаемого характера.

Если он множится ещё и на удачную игру в атаке, то соперницам можно сразу чехлить свои теннисные ракетки.

Все прогнозы на теннис

Игра с Марией ожидается максимально равной, в которой могут победить обе соперницы с одинаковой долей вероятности.

Татьяна Мария

Мария умеет играть в теннис, но в последнее время у нее с теннисом большие проблемы. Прошлогодние результаты у куда-то улетучились безвозвратно, и пока что ничего не помогает вернуть их.

При всем этом на мелких турнирах ей как-то удается демонстрировать сносный теннис, способный поддерживать её в рейтинге.

На соревновании в Венгрии она отнюдь не является фавориткой, но вполне себе может устроить зарубу с любой из соперниц.

Именно такая игра и будет нас ждать в рамках первого круга, поскольку Джорджи не их тех, кто отступает.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в итальянку в этом поединке: победа Джорджи — 1.78, победа Марии — 2.03.

Прогноз: Обе соперницы достойны другу друга, но итальянка имеет больше шансов на итоговый успех.

Ставка: П1 за 1.78.

Альтернативный прогноз: Будет непримиримая борьба на протяжении всего матча.

Альтернативная ставка: ТБ 23 с коэффициентом 2.03.