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    Медведев накажет Циципаса?

    Медведев — Циципас. Прогноз (к. 2.24) и ставки на «Мастерс» в Риме 20 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на Медведев — Циципас
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    Даниил Медведев
    Россиянин Даниил Медведев сыграет против грека Стефаноса Циципаса в полуфинале «Мастерса» в Риме. Матч пройдет 20 мая, начало — в 14:00 мск. Медведев — Циципас: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Рим. Мужчины 20 Мая 2023 года

    Медведев

    Даниил всего лишь второй раз в карьере добрался до полуфинала на грунтовом «Мастерсе».

    При этом впервые ему это удалось еще четыре года назад в Монте-Карло.

    Вопреки ожиданиям, Медведев шикарно проводит турниром. Уже всем очевидно, что он может взять титул на своем не самом любимом покрытии.

    В четвертьфинале Даниил спокойно разобрался с немцем Янником Ханфманном, который перед этим остановил Андрея Рублева.

    Россиянин до сих пор отдал на текущем турнире лишь один сет. В третьем раунде он одержал волевую победу над над испанцем Бернабе Сапатой-Миральесом (3:6, 6:1, 6:3).

    Также стоит отметить очередную победу Медведева над Александром Зверевым (6:2, 7:6), с которым он встречался в четвертом круге.

    Циципас

    Стефанос тоже здорово провел недавние матчи. Но в его случае это было ожидаемо.

    В четвертьфинале грек красиво разобрался с Борной Чоричем — 6:3, 6:4.

    Во второй партии Циципас позволил хорвату отыграть брейк, но сразу после этого взял гейм на приеме, а потом спокойно подал на матч.

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    В предыдущих раундах Стеф тоже не проиграл ни сета, выбив португальца Нуну Боржеса и итальянцев Лоренцо Сонего и Лоренцо Музетти.

    В прошлом году Циципас дошел в Риме до финала, в котором проиграл Новаку Джоковичу.

    Прогноз и ставка

    На Медведева в этом матче можно поставить за 2.24, победу Циципаса букмекеры предлагают за 1.65.

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    На данный момент счет в противостоянии 7-4 в пользу российского теннисиста.

    В прошлом году Даниил обыграл грека в полуфинале Открытого чемпионата Австралии. Но позже Циципас выиграл у россиянина в Цинциннати и на Итоговом турнире.

    Но сейчас надо ориентироваться, в первой очередь, на текущую форму Медведева. Кажется, он еще никогда не играл на грунте так хорошо.

    Ставка — победа Медведева за 2.24.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал геймов больше 2,5 за 2.33.

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    Медведев — Циципас: прогноз, ставка (2.24), статистика, коэффициенты матча 20.05.2023. Прогнозы на теннис. Медведев накажет Циципаса?
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