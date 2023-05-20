Россиянин Даниил Медведев сыграет против грека Стефаноса Циципаса в полуфинале «Мастерса» в Риме. Матч пройдет 20 мая, начало — в 14:00 мск. Медведев — Циципас: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Медведев

Даниил всего лишь второй раз в карьере добрался до полуфинала на грунтовом «Мастерсе».

При этом впервые ему это удалось еще четыре года назад в Монте-Карло.

Вопреки ожиданиям, Медведев шикарно проводит турниром. Уже всем очевидно, что он может взять титул на своем не самом любимом покрытии.

В четвертьфинале Даниил спокойно разобрался с немцем Янником Ханфманном, который перед этим остановил Андрея Рублева.

Россиянин до сих пор отдал на текущем турнире лишь один сет. В третьем раунде он одержал волевую победу над над испанцем Бернабе Сапатой-Миральесом (3:6, 6:1, 6:3).

Также стоит отметить очередную победу Медведева над Александром Зверевым (6:2, 7:6), с которым он встречался в четвертом круге.

Циципас

Стефанос тоже здорово провел недавние матчи. Но в его случае это было ожидаемо.

В четвертьфинале грек красиво разобрался с Борной Чоричем — 6:3, 6:4.

Во второй партии Циципас позволил хорвату отыграть брейк, но сразу после этого взял гейм на приеме, а потом спокойно подал на матч.

Все прогнозы на теннис

В предыдущих раундах Стеф тоже не проиграл ни сета, выбив португальца Нуну Боржеса и итальянцев Лоренцо Сонего и Лоренцо Музетти.

В прошлом году Циципас дошел в Риме до финала, в котором проиграл Новаку Джоковичу.

Прогноз и ставка

На Медведева в этом матче можно поставить за 2.24, победу Циципаса букмекеры предлагают за 1.65.

На данный момент счет в противостоянии 7-4 в пользу российского теннисиста.

В прошлом году Даниил обыграл грека в полуфинале Открытого чемпионата Австралии. Но позже Циципас выиграл у россиянина в Цинциннати и на Итоговом турнире.

Но сейчас надо ориентироваться, в первой очередь, на текущую форму Медведева. Кажется, он еще никогда не играл на грунте так хорошо.

Ставка — победа Медведева за 2.24.

Также можно рассмотреть ставку на тотал геймов больше 2,5 за 2.33.